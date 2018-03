L'offre du film indépendant The Field a été pleinement souscrite sur la plateforme d'investissement Fineqia

The Field, un film d'action dramatique indépendant se déroulant dans les rues de New Delhi, en Inde, a précédemment levé environ 2,3 millions USD et s'est connecté à la plateforme Fineqia pour l'aider à lever les fonds restants en vue de terminer le film.

L'offre étant désormais entièrement souscrite, The Field - avec en vedettes l'acteur hollywoodien canadien Brendan Fraser et les stars du cinéma indien Prem Chopra et Ronit Roy - est en mesure d'achever sa production et devrait sortir dans les salles dans le courant de l'année.

« Nous sommes absolument ravis de cette nouvelle et de l'appui massif que nous avons reçu pour The Field », a déclaré le réalisateur de The Field, Rohit Batra. « Par l'intermédiaire de Fineqia, nous avons été en mesure de lever avec succès les fonds nécessaires pour présenter The Field à un public mondial - nous ne pourrions pas être plus enthousiastes. »

« Nous sommes infiniment heureux que Rohit et The Field aient pu atteindre leur but avec nous », a commenté Bundeep Singh Rangar, PDG et fondateur de Fineqia. « Fineqia continuera de proposer des contrats de qualité soigneusement sélectionnés afin d'engager nos investisseurs et de promouvoir la démocratisation financière. »

Le montant à lever au minimum sur la plateforme Fineqia était de 100 000 USD pour 40 % d'une unité de capital dans The Field LLC, une société limitée de Californie. Ce montant a été atteint pour compléter l'intégralité de la somme de 100 000 USD pour laquelle Fineqia Ltd a reçu une commission de placement.

Les investisseurs éligibles peuvent trouver plus de détails sur The Field et Fineqia à l'adresse http://www.fineqia.com.

À propos de Fineqia Limited

Fineqia fournit une plateforme et les services connexes pour l'émission et la gestion de titres de participation et de créance. La société agit en tant que courtier offrant à la société émettrice de titres un accès au marché, en les distribuant et en les commercialisant, tout en soulignant les risques impliqués et en exposant les possibilités de façon transparente et objective. Elle a récemment annoncé l'incorporation de technologies blockchain pour atteindre ces objectifs. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.fineqia.com

Les résidents des provinces et territoires canadiens ne sont pas en mesure de souscrire à des titres de participation ou de créance sur la plateforme Fineqia tant que Fineqia n'a pas été enregistrée dans les provinces et territoires canadiens en tant que société de courtage en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les investisseurs qui résident dans d'autres juridictions à l'extérieur de l'Union européenne peuvent également ne pas être libres de participer aux offres sur la plateforme Fineqia. Nous permettrons la participation d'investisseurs résidant en dehors de l'Union européenne lorsque Fineqia aura reçu les approbations réglementaires requises.

AVERTISSEMENT CONTRE LES RISQUES

L'investissement dans des startups et des entreprises au premier stade de développement implique des risques, parmi lesquels l'illiquidité, l'absence de dividendes, la perte d'investissement et la dilution, et doit être réalisé uniquement dans le cadre d'un portefeuille diversifié. Fineqia Ltd cible exclusivement les investisseurs suffisamment sophistiqués pour comprendre ces risques et prendre leurs propres décisions d'investissement. Vous ne pourrez investir par le biais de Fineqia Ltd qu'une fois que vous serez enregistré comme suffisamment sophistiqué. Cette page est communiquée par Fineqia Ltd et a été approuvée en tant que promotion financière par Kession Capital Ltd. Fineqia Ltd est un représentant désigné de Kession Capital Ltd, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni. Les investissements n'offrent pas des rendements garantis et les investissements ne peuvent être effectués que par les membres, par l'intermédiaire de Fineqia Ltd, sur la base des informations présentées dans les argumentaires des sociétés concernées. Fineqia Ltd n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces informations ou de toute recommandation ou opinion des sociétés. Votre capital est à risque.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables) (« énoncés prospectifs »). Tous les énoncés, autres que les faits passés, qui portent sur des activités, des événements ou des développements que Fineqia (la « Société ») pense, prévoit ou anticipe et qui pourraient (ou non) se produire à l'avenir (y compris, à titre non limitatif, les déclarations concernant des acquisitions et des financements potentiels) constituent des énoncés prospectifs. En général, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation des termes « peut », « va », « devrait », « continue », « s'attend à », « anticipe », « estime », « croit », « a l'intention de », « prévoit », « projette » ou la forme négative de ces termes ou des expressions similaires. Les énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors du contrôle ou de la capacité à prévoir de la Société, et sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant amener les résultats réels à s'écarter sensiblement des prévisions actuelles comprennent, sans s'y limiter, son échec à obtenir un financement suffisant et les autres risques divulgués dans les autres documents d'information publics enregistrés auprès des autorités de réglementation pertinentes. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est publié, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés de nature prospective, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Fineqia Limited (FRN: 757772) est un représentant désigné de Kession Capital Limited (FRN: 582160) qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

Bundeep Singh Rangar, président-directeur général, T : +44-203-500-3462, E : info@fineqia.com , W : http://www.fineqia.com

