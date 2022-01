Loftware acquiert PRISYM ID et élargit ses solutions d'étiquetage d'entreprise pour les sociétés de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques

Ajoute l'étiquetage des essais cliniques et la gestion de contenu réglementé à sa plateforme basée sur le cloud

PORTSMOUTH, New Hampshire, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Loftware Inc ., le plus grand éditeur mondial de logiciels spécialisé dans les solutions d' étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations , a annoncé aujourd'hui l'acquisition de PRISYM ID, un fournisseur de premier plan de solutions de gestion de contenu réglementé et d'étiquettes, spécialisé dans l'étiquetage d'essais cliniques, de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques. Cette acquisition élargit l'offre de solutions d'étiquetage d'entreprise de Loftware pour les secteurs des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques, tout en améliorant la plateforme d'étiquetage de bout en bout basée sur le cloud de Loftware en y ajoutant des capacités avancées d'étiquetage d'essais cliniques et de gestion de contenu réglementé.

Cette union renforce l'engagement de longue date de Loftware envers les clients du secteur des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques, ainsi que la capacité de la société à faire face aux complexités de l'étiquetage et à l'évolution des exigences réglementaires. La nécessité d'améliorer l'agilité, la fabrication et la distribution pour soutenir la sécurité des patients et les résultats des soins de santé n'a jamais été aussi vitale, car le COVID-19 a amplifié les difficultés des chaînes d'approvisionnement en dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques. S'appuyant sur l'orientation sectorielle de PRISYM ID , Loftware offrira à ses clients de nouveaux niveaux d'innovation pour les aider à se conformer à la réglementation grâce à des solutions d'étiquetage précises et prêtes pour la validation et à un contenu de produit réglementé, tout en développant la plateforme Loftware et en offrant davantage de services à ces marchés stratégiques. La plateforme permet aux entreprises d'optimiser la continuité, d'améliorer l'agilité et de faciliter la traçabilité, dans la mesure où elles sont confrontées à de nouveaux défis liés aux complexités de la chaîne d'approvisionnement actuelle, qui a mis un accent particulier sur l'importance de l'étiquetage.

Cette acquisition aidera également les clients à relever les défis de l'étiquetage des essais cliniques, réalisé soit en interne, soit par l'intermédiaire d'organisations de recherche clinique (CRO), soit par l'intermédiaire d'organisations de développement clinique et de fabrication (CDMO). Elle intervient à un moment où les entreprises établissent de nouvelles références pour accélérer le développement clinique et où la nécessité de décentraliser les essais cliniques et de livrer des fournitures à une myriade de sites ne cesse de croître. Accélérer les essais cliniques et fournir plus rapidement des médicaments et des vaccins aux patients n'a jamais été aussi important.

« Cette acquisition s'appuie sur l'expérience de Loftware et de PRISYM ID et réunit les meilleurs talents du secteur de l'étiquetage des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques aujourd'hui. Ensemble, nous fournissons à un grand nombre des plus grandes entreprises mondiales des solutions, des services et une assistance qui sont indispensables pour gérer les complexités de l'étiquetage et les exigences réglementaires », a déclaré Robert O'Connor Jr, président et directeur général de Loftware. « PRISYM ID est un pionnier de l'étiquetage des essais cliniques et propose des solutions spécialement conçues pour gérer les subtilités de ce domaine. Nous allons permettre à nos clients de relever les défis complexes liés à l'étiquetage des essais cliniques et les aider à mener à bien leurs essais de manière rapide et efficace », a-t-il ajouté.

Cette acquisition permet aux clients de tous les secteurs de répondre à un ensemble plus large d'exigences. Elle ajoute des solutions d'essais cliniques à la plateforme existante d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations de Loftware et renforcera la capacité des fabricants de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques à offrir certitude et sécurité aux patients grâce à des solutions d'étiquetage prêtes pour la validation et la conformité. Les clients de Loftware et de PRISYM ID bénéficieront de l'augmentation de l'échelle et des investissements, de l'innovation continue et de l'expertise inégalée que Loftware apporte à sa plateforme leader du secteur avec l'acquisition de PRISYM ID.

« Ensemble avec Loftware, nous pouvons offrir de nouveaux niveaux d'innovation qui accéléreront encore la dynamique de service pour nos clients et le marché. Nous allons également renforcer notre présence mondiale et augmenter nos ressources en matière de service et d'assistance pour mieux servir nos clients et répondre à leurs exigences croissantes », a déclaré Richard Adams, PDG de PRISYM ID. « En combinant les compétences de deux leaders dans le domaine, nous pouvons fournir des solutions inégalées pour les industries des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques, débloquer de nouvelles opportunités dans l'étiquetage des essais cliniques et offrir une gamme complète de solutions aux clients pour répondre à tous leurs besoins d'étiquetage », a-t-il ajouté.

À propos de Loftware

Loftware est le plus grand fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise basées sur le cloud, offrant une plateforme de solutions d'étiquetage de bout en bout pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, Loftware peut se targuer de plus de 35 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage. La société aide les entreprises à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage. En tant que principal fournisseur mondial de solutions d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales d'un large éventail de secteurs, notamment l'automobile, les produits chimiques, les produits de consommation, l'électronique, l'alimentation et les boissons, la fabrication, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, la vente au détail et les vêtements.

À propos de PRISYM ID

PRISYM ID fournit des solutions de gestion de contenu réglementé et d'étiquettes conçues spécifiquement pour les entreprises du secteur des sciences de la vie et les fabricants de dispositifs médicaux, afin d'améliorer la sécurité des patients et leurs résultats de santé tout en garantissant la conformité réglementaire. Les produits et technologies uniques de PRISYM ID sont utilisés pour assurer la conformité de plus de 10 millions de dispositifs médicaux, d'essais cliniques et de produits pharmaceutiques chaque année.

