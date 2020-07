Logo IT: Número de registro de veículos aponta retomada do setor

BRASÍLIA, Brasil, 22 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- O setor de veículos foi um dos mais afetados pela crise sanitária e econômica que o país atravessa. Apesar de grande parte das empresas e da sociedade ainda manterem parcial ou integralmente o isolamento social, o setor já aponta retomada do crescimento.

Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a retração nacional no licenciamento de autoveículos foi de aproximadamente 40% se compararmos os meses de junho/2019 e junho/2020.

Com a gradativa reabertura da economia, em junho/2020, já sentimos os efeitos positivos observando um forte crescimento nacional de aproximadamente 113% em relação a maio/2020, segundo a Anfavea.

Esse movimento pode ser comprovado pelos dados apurados junto à Logo IT, maior registradora independente de contratos de financiamentos de veículos, com mais de 11 anos de experiência no mercado financeiro, através da análise em alguns estados em que atua.

A empresa aponta que em cinco dos estados onde atua o crescimento comparado entre maio e junho foi entre 55% (Minas Gerais) e 108% (Maranhão). Em São Paulo, estado com elevado número de registro de veículos, o crescimento no último mês chegou a 64%. Outros dois estados pesquisados – Amapá (106%) e Pernambuco (105%) – também apresentaram crescimento expressivos.

Segundo o Diretor Comercial e de Produtos da Logo IT, Renato Aragon, os dados demonstram uma importante recuperação do setor, em que pese o forte impacto causado pela pandemia da covid-19.

"Acreditamos na recuperação consistente e gradativa do setor de veículos para os próximos períodos, a fim de atingirmos os patamares antes auferidos. Em relação ao nosso público alvo, é importante destacar que a pandemia não impediu que continuássemos prestando o serviço e atendimento de excelência aos nossos clientes", aponta Aragon.

Um outro movimento comparativo importante no registro de contratos para veículos novos em alguns estados, realizado pela empresa, demonstra um avanço igualmente significativo.

Em relação aos registros de veículos novos, Pernambuco detém o maior crescimento (260%), enquanto o menor é de Minas Gerais (com a marca importante de 85%). São Paulo (89%), Maranhão (96%) e Amapá (129%) completam a tabela.

O setor de veículos emprega direta e indiretamente centenas de milhares de pessoas no país e a retomada do segmento é de vital importância para o retorno do crescimento econômico no país.

Aragon destaca ainda a importância do papel do Banco Central do Brasil, que, segundo ele, "tem atuado de forma intensiva e contundente, no sentido de promover, de forma ágil, medidas para criar melhores condições de crédito ao consumidor final".

"Mais do que nunca, aprendemos que o distanciamento social, através da utilização de meios tecnológicos cada vez mais avançados, a criatividade e determinação do ser humano não impediram a interação entre as pessoas e que as empresas seguissem fortes no compromisso assumido com seus clientes", finaliza o diretor.

FONTE Logo IT

SOURCE Logo IT