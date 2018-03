Los nuevos sistemas de 8 GPU NVIDIA Tesla V100 con NVLink de Supermicro ofrecen más rendimiento y densidad de sistema

SAN JOSÉ, California, 27 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como en la computación verde, expone hoy la mayor selección de plataformas de servidores GPU compatibles con los aceleradores PCI-E para las unidades NVIDIA® Tesla® V100 y V100 SXM2 en la GPU Technology Conference que se celebra en el Centro de Convenciones McEnery de San José, en el estand 215 hasta el 29 de marzo.

Los nuevos sistemas en 4U de Supermicro con la nueva generación de tecnología de interconexión NVIDIA NVLink™, optimizados para un rendimiento máximo, proporcionan la máxima aceleración para aplicaciones paralelas de elevado rendimiento como las de inteligencia artificial (IA), aprendizaje profundo, vehículos autónomos, ciudades inteligentes, sistemas de atención sanitaria, datos masivos, HPC, realidad virtual y más. El SuperServer 4029GP-TVRT, que admite ocho aceleradores de GPU NVIDIA Tesla V100 SXM2 de 32GB, proporciona el mayor ancho de banda posible de GPU a GPU para clústeres y aplicaciones a hiperescala. Al incorporar la última tecnología NVIDIA NVLink con un ancho de banda que supera cinco veces el que ofrecen las conexiones PCI-E 3.0, este sistema presenta una GPU independiente y una CPU con diseño térmico por zonas, lo que proporciona un rendimiento sin fallos y estabilidad incluso al procesar las cargas de trabajo más exigentes.

"En las pruebas comparativas hechas inicialmente, nuestro sistema 4029GP-TVRT fue capaz de alcanzar las 5.188 imágenes por segundo en cargas de trabajo ResNet-50 y 3.709 imágenes por segundo en cargas de trabajo InceptionV3", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "También nos parecen impresionantes los incrementos de rendimiento casi lineales cuando se amplía a múltiples sistemas usando la unidad GPU Direct RDMA. Con nuestras más recientes innovaciones, en las que se incorporan los nuevos aceleradores PCI-E para las GPU NVIDIA V100 de 32GB y V100 SXM2 de 32GB con el doble de memoria en sistemas en 1U y 4U de rendimiento optimizado con NVLink de próxima generación, nuestros clientes son capaces de acelerar sus aplicaciones e innovaciones para ayudar a resolver algunos de los retos más complejos y desafiantes del mundo".

"Los clientes empresariales podrán aprovechar un nuevo nivel de eficiencia de computación gracias a la elevada densidad de los servidores de Supermicro, optimizados para las unidades de procesamiento gráfico NVIDIA Tesla V100 de 32GB para centros de datos", afirmó Ian Buck, vicepresidente y director general de Computación Acelerada de NVIDIA. "La GPU V100 con el doble de memoria genera unos resultados un 50 por ciento más rápidos en complejas aplicaciones científicas y de aprendizaje profundo, además de mejorar la productividad de los desarrolladores al reducir la necesidad de optimización de memoria".

"En Preferred Networks, continuamos aprovechando los servidores con GPU de alto rendimiento en 4U de Supermicro para así dar servicio a nuestros superordenadores privados sin incidencia alguna", dijo Ryosuke Okuta, director de Tecnología de Preferred Networks. "Estos sistemas vanguardistas dan servicio actualmente a las aplicaciones de nuestros superodenadores y hemos puesto en marcha el proceso de implementación de nuestros sistemas de GPU en 4U optimizados de Supermicro con unidades de procesamiento gráfico NVIDIA Tesla V100 de 32GB para operar nuestros próximos y novedosos superordenadores privados".

De manera similar, Supermicro hace gala del sistema SuperServer 4029GR-TRT2 en 4U con rendimiento optimizado que admite hasta 10 aceleradores PCI-E para las unidades de procesamiento gráfico NVIDIA Tesla V100 dentro del complejo e innovador diseño de PCI de raíz única optimizado para GPU de Supermicro, el cual mejora de manera exponencial el rendimiento de comunicación de GPU de punto a punto. Para conseguir una mayor densidad, los sistemas SuperServer 1029GQ-TRT admiten hasta cuatro aceleradores PCI-E para la GPU Tesla V100 en una configuración de rack en 1U y el nuevo SuperServer 1029GQ-TVRT que admite cuatro aceleradores de GPU para las unidades NVIDIA Tesla V100 SXM2 de 32GB en 1U.

Con la convergencia de las analíticas de datos masivos y el aprendizaje profundo, las más recientes arquitecturas de GPU NVIDIA y unos algoritmos mejorados de aprendizaje automático, las aplicaciones de aprendizaje profundo requieren la potencia de procesamientos de diferentes GPU que deben ser capaces de comunicarse de manera eficiente y eficaz para poder ampliar la red de GPU. El sistema de GPU NVIDIA de raíz única de Supermicro permite la comunicación eficaz entre diferentes GPU para minimizar la latencia y maximizar el rendimiento, tal y como lo demuestran las pruebas NCCL de ancho de banda de punto a punto.

