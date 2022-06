Los reguladores en México emitieron $137 millones de pesos mexicanos en sanciones a los bancos por infracciones contra el lavado de dinero en 2021

CIUDAD DEL MÉXICO, 10 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Fenergo, el proveedor líder de soluciones digitales para la gestión del ciclo de vida del cliente (CLM por sus siglas en inglés), publicó hoy sus hallazgos con respecto a las sanciones de cumplimiento impuestas a instituciones financieras globales.

En 2021, la autoridad reguladora mexicana - Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), emitió multas a bancos e instituciones financieras por $137 millones MXP ($136,973,257) debido a que cometieron incumplimientos a la normativa en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT), representando un aumento del 35 % con respecto a las sanciones aplicadas en el año 2020 por casi 102 millones MXP ($101,734,219.60).

El regulador mexicano emitió la sanción más alta del año a un importante banco nacional por la cantidad de $11.4 millones MXP ($11,439,600) por varios incumplimientos relacionados con la normatividad en materia de PLD/CFT, entre los que destaca el incumplimiento de la debida diligencia con los clientes. Es decir, una adecuada identificación y conocimiento de estos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

millones MXP por varios incumplimientos relacionados con la normatividad en materia de PLD/CFT, entre los que destaca el incumplimiento de la debida diligencia con los clientes. Es decir, una adecuada identificación y conocimiento de estos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. También aplicó sanciones a otro importante banco nacional por la cantidad de $8.5 millones MXP ($8,463,000) por 16 incumplimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero, incluyendo la falta de capacitación adecuada a los funcionarios de cumplimiento normativo a fin de que pudieran identificar los riesgos potenciales que presentan los clientes. Dos empresas pertenecientes al sector de FINTECH se les aplicaron sanciones más severas por una cantidad de $5 millones MXP ($5,069,400) y $8.3 millones MXP ($8,320,640.00) , respectivamente, por incumplimientos de la normatividad en materia de PLD/CFT.

millones MXP por 16 incumplimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero, incluyendo la falta de capacitación adecuada a los funcionarios de cumplimiento normativo a fin de que pudieran identificar los riesgos potenciales que presentan los clientes. Dos empresas pertenecientes al sector de FINTECH se les aplicaron sanciones más severas por una cantidad de millones MXP y millones MXP , respectivamente, por incumplimientos de la normatividad en materia de PLD/CFT. A otro banco comercial en México se le impusieron multas por la cantidad de $4.1 millones MXP por 11 incumplimientos de la normatividad antes señalada, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de debida diligencia ampliada para clientes de riesgo medio.

millones MXP por 11 incumplimientos de la normatividad antes señalada, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de debida diligencia ampliada para clientes de riesgo medio. A una Casa de Bolsa se le impuso una multa por $3.5 millones MXP ($3,475,200) debido a que no contaba con un sistema automatizado para realizar una clasificación adecuada del grado de riesgo de sus clientes.

El incremento en el número y monto de las sanciones impuestas por la CNBV muestra que ha habido un aumento constante en su actividad de supervisión en los últimos años.

Cifras del think-tank Global Financial Integrity (GFI) estiman que cada año en México se lavan entre USD $18 y $44 mil millones de recursos de procedencia ilícita, lo que ha dado lugar a un mayor esfuerzo regulador para hacer frente al blanqueo de capitales.

A nivel mundial, las sanciones impuestas a las instituciones financieras y sus empleados sumaron un total de USD 5.4 mil millones por el incumplimiento de las normas de privacidad de datos y PLD. Esto representa una reducción del 49 % respecto a los 10,600 millones de dólares de 2020, año en el que culminaron varias investigaciones sobre el escándalo de 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

En sus comentarios sobre los hallazgos, Ned Kulakowski, consultor sénior de Fenergo sobre delitos financieros afirmó lo siguiente: "El aumento progresivo en las sanciones impuestas en México se debe en gran medida al apetito renovado de la autoridad reguladora para combatir los delitos financieros. Esto es parte de un esfuerzo gubernamental más amplio para abordar los flujos financieros de recursos ilícitos derivados de la corrupción y el tráfico de drogas, entre muchas otras actividades financieras ilícitas que tienen un impacto perjudicial en la sociedad y las economías. Las tendencias identificadas en nuestra investigación sugieren que muchas instituciones financieras en México no están preparadas de forma adecuada para gestionar los riesgos de delitos financieros a los que están expuestas. Si las empresas no cuentan con sistemas y controles de PLD/CFT y llevan a cabo una adecuada identificación y conocimiento del cliente (KYC) que les permitan no solo conocer con quien establecen relaciones de negocios y los riesgos asociados con sus operaciones, además de comprender su comportamiento a lo largo de su dicha relación de negocios, esto seguirá ocasionando que haya puertas abiertas para los delincuentes.

Debido a que los delincuentes ahora utilizan métodos más sofisticados para ocultar los recursos de procedencia ilícita, como criptomonedas y otros activos virtuales, es momento de que las instituciones financieras adopten sistemas integrales de tecnología que proporcionen una visión holística sobre los clientes y el riesgo que pueden representar, así como la identificación de actividades y comportamientos que podrían indicar la realización de actividades ilícitas. Hasta entonces, seguiremos observando cómo las autoridades imponen sanciones a dichas instituciones que les generan un menoscabo".

¿Le interesa conocer más sobre nuestros hallazgos? Descargue el informe completo aquí.

Acerca de Fenergo:

Fenergo es un proveedor líder de soluciones digitales para la gestión del ciclo de vida del cliente (CLM) y la transformación digital para instituciones financieras. Su software transforma y optimiza digitalmente los procesos integrales de CLM, desde el proceso de incorporación establecido en la normatividad, la integración de datos, la gestión de datos de clientes y contrapartes, las revisiones del ciclo de vida de los clientes y las medidas correctivas, hasta procesos de cierre de clientes. Fenergo es reconocida por su amplia experiencia en servicios financieros y reglamentos, así como por su motor de reglas listas para usar, garantizando que las instituciones financieras estén preparadas para el futuro ante la evolución de las normativas en materia de Conocimiento del cliente (KYC), Prevención de lavado de dinero (PLD), impuestos y mercados extrabursátiles en 120 jurisdicciones. Fenergo, cuya sede se ubica en Dublín, Irlanda, tiene oficinas en Norteamérica, Reino Unido, Polonia, España, Sudáfrica, la región Asia-Pacífico y los Emiratos Árabes Unidos.

Para obtener más información sobre Fenergo, visite: www.fenergo.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1724633/Fenergo_Limited_Logo.jpg

FUENTE Fenergo Limited

SOURCE Fenergo Limited