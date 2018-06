Luxury Promise présente l'intelligence artificielle au marché secondaire du luxe

Luxury Promise, le marché du luxe haut de gamme basé à Londres, annonce la sortie prochaine de sa nouvelle plate-forme d'e-commerce optimisée par l'intelligence artificielle (IA). Pour la première fois dans le monde de la revente des produits de luxe, un système d'IA est utilisé pour fournir aux clients des informations sur les prix. Sabrina Sadiq, co-fondatrice et PDG de Luxury Promise, a déclaré : « Nous voulons être l'Uber du luxe en apportant un service rapide et instantané. Notre nouvelle plate-forme allie élégamment la connaissance approfondie des tendances des prix du luxe à la technologie afin de fournir un service inégalé : une dame peut maintenant évaluer en quelques secondes un sac Hermès Birkin qu'elle a acheté il y a des années. Si le prix lui convient, elle peut l'expédier ou le vendre contre de l'argent liquide. »

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702965/Luxury_Promise_Logo.jpg )





Comment cela fonctionne-t-il ? Cette fonctionnalité a été rendue possible suite à de récentes avancées scientifiques : la vision par ordinateur peut désormais battre les humains grâce à une technique d'IA appelée Deep Learning. TensorFlow (de Google) est l'épine dorsale de notre application d'IA. À l'aide d'un potentiel graphique unique, elle possède toutes les capacités nécessaires à un porteur de R&D/une logistique d'arrière-guichet.

Jadis, seuls les grands groupes technologiques comme Google ou IBM y avaient accès. Aujourd'hui, cette technique a été apportée au domaine de la revente des produits de luxe par une startup, Luxury Promise. « Nous nous voyons comme une entreprise de luxe et technologique », a ajouté Mme Sadiq. « La technologie est en train d'ouvrir de nouvelles opportunités dans le domaine du luxe, qui seront saisies par ceux qui évoluent rapidement et apporteront ainsi une valeur exceptionnelle à leurs clients. » Si c'est un signe de ce qui va arriver, attendez-vous à ce que les cartes soient rapidement redistribuées dans l'espace de l'e-commerce du luxe.

Luxury Promise a clôturé son tour de financement initial pour étendre ses activités au Moyen-Orient et développer davantage l'application d'IA. Parmi les investisseurs se trouvent Esha et Robin Arora, les propriétaires de B&M Retail Ltd., et la famille Abu-Ghazaleh, propriétaire de Fresh Delmonte Produce Inc. New World Capital Advisors, la société de services bancaires d'investissement basée à Londres, a apporté ses conseils sur la transaction.

Contact : Sabrina Sadiq, Sabrina@luxurypromise.com, +44(0)-798452-9430

SOURCE Luxury Promise