Luxusvilla auf der Insel Mauritius wird über Concierge Auctions ohne Mindestpreis versteigert werden

LONDON, 4. April 2018 /PRNewswire/ -- Concierge Auctions wird eine an das Four Seasons Resort Mauritius at Anahita angrenzende Luxusvilla auf Mauritius versteigern. Die derzeit mit 4,5 Millionen US-Dollar aufgeführte Villa Lunéa wird ohne Mindestpreis an den Meistbietenden verkauft werden. Die Gebotsabgabe wird am 27. April eröffnet werden und am 30. April enden. Die Auktion wird der erste Verkauf des Unternehmens auf Mauritius sein, der idyllischen tropischen Inselnation im Indischen Ozean, vier Flugstunden von Johannesburg in Südafrika und nur etwas über sechs Flugstunden von Dubai entfernt.