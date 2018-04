M. Dias Branco anuncia novos conselheiros independentes: Guilherme Lagger e Fernando Iunes

EUSÉBIO, Brasil, 12 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A M. Dias Branco, empresa líder no mercado de massas e biscoitos no Brasil, anuncia, após assembleia realizada hoje, a renovação de seu Conselho de Administração, que passará a ter como conselheiros independentes Guilherme Rodolfo Laager e Fernando Fontes Lunes. De acordo com o estatuto da companhia, o conselho é formado por seis membros, três independentes, com mandato de um ano, sendo que o último conselho foi eleito em 13 de abril de 2017. Lagger e Lunes substituirão os conselheiros Pedro Brito do Nascimento e Antonio Carlos Dias Coelho. O economista Affonso Celso Pastore continua como conselheiro independente. O Conselho de Administração da M. Dias Branco conta ainda com a Sra. Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco (presidente), Maria das Graças Dias Branco da Escóssia (vice-presidente) e Francisco Claudio Saraiva Leão Dias Branco (conselheiro efetivo).