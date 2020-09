Macro Plataforma: Startup promete minimizar impactos da redução salarial

SÃO PAULO, 29 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Recentemente, o Datafolha divulgou uma pesquisa que mostra que 46% dos brasileiros tiveram redução de renda familiar durante a quarentena do novo coronavírus. A informação é ainda mais desoladora aos 11,7 milhões de brasileiros que tiveram impacto em seus salários, quando comparada à perspectiva apontada pelo estudo da Willis Towers Watson, que aponta que um terço das empresas da América Latina congelou ou adiou os aumentos salariais até 2021.

Para minimizar os impactos causados à rotina das famílias, uma startup de São Paulo tem focado seus esforços em oferecer às empresas uma solução que beneficia contratantes e colaboradores de todo o Brasil. A partir de um mapeamento de consumo e preferências pessoais e corporativas, baseadas também em geolocalização, a Macro Plataforma desenvolve uma rede de parcerias que oferecem os serviços e produtos já consumidos pelas equipes das empresas, porém, com descontos que, ao final do mês, proporcionam economias que variam de 10% a 60%, de acordo com os itens escolhidos.

A startup que iniciou suas operações em janeiro de 2019, foi reconhecida em dezembro pela Liga Insights HR Tech como uma das 25 startups de benefícios corporativos mais inovadoras do País. Apenas três meses após o reconhecimento, a equipe da Macro Plataforma, que já oferecia benefícios personalizados para empresas como Petz, HBO, Sírio Libanês, colocou o time de inovação mais uma vez para repensar o produto e, junto às empresas atendidas, passou a buscar outros tipos de benefícios necessários para tempos de isolamento, como terapias, telemedicina, exercícios online, itens para home office, entre outros serviços que pudessem minimizar os impactos psicológicos e físicos, além dos impactos monetários causados pela pandemia.

Para Marta Reis, CEO da Macro Plataforma, a intenção da startup sempre foi "melhorar a vida das pessoas, e em meio a nova realidade econômica brasileira, oferecer às empresas a possibilidade de auxiliar os colaboradores a gastarem menos é uma função social", explica.

O app também possui o compromisso de fortalecer os pequenos comércios e serviços, criando convênios e parcerias que incentivam, através da plataforma corporativa, que os colaboradores conheçam restaurantes do bairro, experimentem novos serviços, oferecendo a esses locais uma divulgação nichada e gratuita. "Os pequenos parceiros, que são aqueles que normalmente não possuem fôlego para fazer campanhas de divulgação para atrair seus públicos, conseguem mostrar aos usuários que eles possuem vantagens em pedir um almoço, recebendo uma sobremesa ou um suco gratuitamente. Tudo o que o parceiro precisa fazer para estar cadastrado no sistema e ser visível aos usuários é se comprometer em entregar vantagens", destaca Marta.

Movimentação na economia

Em apenas um ano, os usuários de empresas cadastradas na Macro Plataforma que criaram os seus próprios clubes de benefício, movimentaram na economia R$35 milhões. Um outro levantamento da startup mostra que os colaboradores das empresas economizaram R$10 milhões de seus salários realizando compras através do aplicativo.

"Melhorar a vida das pessoas é também oferecer maior poder de consumo para que elas possam fazer o que tem vontade, para que seus salários não sejam apenas para pagar contas, para que eles possam aproveitar a vida também. A movimentação do nosso aplicativo nos mostrou que no ano passado, os usuários puderam investir mais em cursos e em lazer, foram as áreas em que as pessoas mais utilizaram seus descontos. Se não fosse com essa possibilidade, provavelmente teriam adiado a ideia de uma especialização, de aprender um novo idioma ou de viajar em família, pois precisariam economizar para outras áreas. Agora é hora das empresas avaliarem que elas podem fazer a diferença e compensar de alguma forma essa crise. Economia em itens básicos do dia a dia como mercados, farmácias, feiras é essencial agora e estamos focados em continuar criando formas para melhorar ainda mais a vida das pessoas não apenas agora na pandemia, mas depois também, porque queremos que elas façam mais com seus salários", finaliza a empresária.

