Makeblock realiza esforços conjuntos com o departamento de educação do México de Jalisco e quebra recorde do Guinness de maior aula de robótica do mundo

A aula durou por uma hora usando 300 dos mBots robôs programáveis da Makeblock e seu software de programação mBlock como ferramenta de ensino. 971 alunos foram ensinados pelo diretor de pensamento lógico-matemático e coordenador do programa de robótica do Ministério de Educação de Jalisco, Guillermo Rivera, e pelo engenheiro da Makeblock, Noel Marcial Vázquez. No final, Carlos Tapias Rojas, representante do Guinness World Records na América Latina, anunciou um novo recorde mundial do Guinness da maior aula de robótica jamais realizada.

Grupos de 4 alunos foram organizados para programar um mBot para seguir um caminho e aplicar alguns efeitos de LED usando o software de programação mBlock. Os alunos foram ensinados a aprender sobre eletrônica e os recursos do mBot, como seguir caminhos, sensores ultrassônicos, LED e, em seguida, a aprender sobre programação gráfica por meio de mBlock em um computador e, finalmente, a testar um mBot em um caminho pré-definido. Esse curso foi conduzido para treinar as habilidades de lógica, solução de problemas e pensamento criativo dos alunos.

Jasen Wang, fundador e CEO, declarou: "Estou empolgado em ouvir que o robô programável mBot e o software de programação mBlock puderam capacitar os alunos no México a estabelecer um novo recorde mundial. O mBot é um robô em nível de entrada que consegue que os usuários aprendam a fazer as coisas por si mesmos (DIY, Do-It-Yourself) e programar de um jeito divertido; enquanto que o mBlock, integrado com tecnologias de IA e IoT (Internet das Coisas), seja um software eficaz para a educação STEAM, com mais de 3 milhões de usuários em todo o mundo. O mBlock, além de apoiar a programação baseada em blocos, também apoia a programação baseada em textos, como a Python, com mais recursos em desenvolvimento que comportam gestão de aula para os programas que aguardam seu breve lançamento. Até o momento, a Makeblock possui mais de 4,5 milhões de usuários em todo o mundo. Oferecendo soluções de educação STEAM para cada vez mais países, a Makeblock vai continuar a buscar integrar educação com tecnologia a fim de capacitar a próxima geração a serem criadores e líderes na era da IA."

Sobre a Makeblock

A Makeblock Co., fundada em 2013, é a principal prestadora de soluções de educação STEAM. Voltada à educação STEAM e aos mercados de entretenimento para escolas, instituições educativas e famílias, a Makeblock proporciona as soluções mais completas de hardware, software e conteúdo, além de competições de robótica de ponta, com o objetivo de atingir uma maior integração de tecnologia e educação.

