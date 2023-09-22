新任高層將推動重要計畫，包括加快擴展 XGT® 無線工具設備系統、提供更多高級配件解決方案等

美國加州拉米拉達, 2023年9月22日 /美通社/ -- 全球領先的創新電動工具、戶外動力設備和配件製造商 Makita 自豪地宣布，公司會任命一位經驗豐富的行業領袖擔任新任總裁兼行政總裁。該公司熱烈歡迎 Sean Okada，領導 Makita 在美國持續取得增長和成功。

豐富的經驗和視野

MAKITA U.S.A. 歡迎 SEAN OKADA 擔任新任總裁兼行政總裁

Okada 會為 Makita U.S.A., Inc. 帶來豐富的經驗和視野。他在擔任 Makita Australia 行政總裁七年後來到美國。他亦曾在 Makita United Kingdom 和杜拜的 Makita Gulf 擔任領導職位。

Makita U.S.A., Inc. 銷售高級執行副總裁 Rich Chapman 表示：「我們很高興歡迎 Sean Okada 加入 Makita U.S.A.。他豐富的經驗和戰略性的商業方法，使他成為將公司帶到下一個增長和創新階段的理想領導者。」

高度關注產品創新、服務等方面

作為新任總裁，Okada 將推動公司的戰略計劃、促進創新，並擴大市場佔有率，同時秉持 Makita 對可持續發展和社會責任的承諾。

重要計劃包括加快擴展 40V | 80V max XGT® System 的設備和工具，其會將無線技術應用於更多專業用途，讓承包商在工地上不需要再使用電線和燃氣罐。在配件類別方面，Makita 將提供更多高級解決方案，包括推出具有專利扭轉區域技術的全新 Impact XPS® 插入鑽頭和固定配件，以實現卓越性能和耐久性。Okada 亦將會致力於公司在分銷、培訓和售後服務方面的最高標準。

Okada 表示：「我很榮幸能在美國這個全球競爭最激烈的動力工具市場中加入 Makita。我期待在前任 Terry Nozawa 所建立的成功基礎上進一步發展，與我們充滿才華的團隊密切合作，超越我們經銷夥伴和終端用戶的期望。」

到任是繼在美國重大擴張的下一步

Okada 的到任是繼 Makita 在美國重大擴張和增長的下一步。在過去五年，Makita 在內華達州雷諾、德克薩斯州威爾默和喬治亞州弗勞爾里布蘭奇分部興建了三個最先進的新設施，總建築面積超過 100 萬平方呎，其中包括分銷中心、倉庫、服務空間以及專門的培訓中心。這個新的分銷網絡旨在為美國的經銷夥伴和終端用戶提供最佳服務。

關於 Makita

Makita 是提供高質素工業電動工具、動力設備、氣動裝置和清潔解決方案的全球製造商，工業配件種類廣泛。Makita U.S.A., Inc. 位於加州拉米拉達，在美國的分銷網絡廣闊。Makita 在美國擁有超過 50 年歷史，在全球則擁有超過 100 年歷史，利用其豐富經驗和專業知識制定頂尖的解決方案。如欲了解更多資訊，請致電 (800)4-MAKITA 或瀏覽 makitatools.com。在 Instagram、YouTube、Facebook 和 Twitter 上關注 Makita @makitatools

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