新高管将推动各项关键举措，包括加速扩展XGT® 无线设备和工具系统，以及增加优质配件解决方案等

加利福尼亚州拉米拉达2023年9月21日 /美通社/ -- 全球领先的创新型电动工具、户外电动设备及配件制造商 Makita 自豪地宣布，任命一位经验丰富的行业领袖为新任总裁兼首席执行官。 公司很高兴欢迎Sean Okada领导Makita在美国获得持续增长和成功。

丰富的经验和广阔的视野

MAKITA U.S.A. 欢迎SEAN OKADA担任新任总裁兼首席执行官

Okada为Makita U.S.A., Inc.带来了丰富的经验和广阔视野。 在获任美国公司职务之前，他曾任Makita Australia总裁七年。 他还曾在Makita United Kingdom和迪拜的Makita Gulf担任过领导职务。

Makita U.S.A., Inc销售高级执行副总裁Rich Chapman表示："我们很高兴欢迎Sean Okada加入Makita U.S.A.。 他拥有丰富经验和商业战略方法，这使他成为能够带领公司进入下一个增长和创新篇章的理想领导者。"

专注于产品创新、服务以及更多

作为新任总裁，Okada将推动公司的战略举措、促进创新、扩大市场占有率，同时坚持Makita对可持续发展和社会责任的承诺。

主要举措包括加速扩展40V | 80V max XGT®设备和工具系统，这将推动无线技术进入更专业的应用，让承包商在工作现场摆脱繁琐的电线和气罐。 在配件方面，Makita将提供更多优质解决方案，包括采用专利扭力区技术的新型 Impact XPS®刀头和紧固配件，以实现同类最佳的性能和耐用性。 Okada还将专注于公司在分销、培训和售后服务方面的最高标准。

Okada表示："美国是世界上最具竞争力的电动工具市场，我很荣幸能够加入Makita美国公司。 我期待能够在前任Terry Nozawa建立的成功基础上再接再厉，并与我们才华横溢的团队密切合作，超越我们经销商合作伙伴和最终用户的期望。"

Osada获任命之前，该公司在美国进行了大规模扩张。

Okada的到来是在 Makita 在美国进行大规模扩张和增长之后。 在过去五年中，Makita在内华达州里诺市、德克萨斯州威尔默市和佐治亚州弗洛里布兰奇市新建了三处最先进的设施，包括超过100万平方英尺的分销、仓库和服务空间，以及专门的培训中心。 新的分销网络旨在为全美的经销商合作伙伴和最终用户提供最好的服务。

关于Makita

Makita是一家全球高品质工业电动工具、电动设备、气动和清洁解决方案制造商，提供各种工业配件。 Makita U.S.A., Inc.位于加利福尼亚州拉米拉达，在全美国运营着广泛的分销网络。Makita在美国拥有50多年的历史，在全球拥有100多年的历史，利用丰富的经验和专业知识创造一流的解决方案。 如需了解更多信息，请致电 (800) 4-MAKITA或访问makitatools.com。 在Instagram、YouTube、Facebook和Twitter @makitatools上查找Makita

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