Mamá Castilho é uma das influenciadoras brasileiras mais requisitadas por marcas famosas

A loira do Instagram posta diariamente fotos de arrancar suspiros dos seus seguidores e ganha notoriedade de celebridades, como Camila Coelho.

Mamá celebrou o lançamento da Camila Coelho Collection com festa no Parque Lage RJ, com um time de influencers famosas, entre elas: Aimee Song e as Angels da Victoria's Secret Josephine Skriver, Jasmine Tookes e as brasileiras Lais Ribeiro. Bruna Marquezine, Flavia Pavanelli,Juliana Paes, Camila Queiroz, Cleo Pires, Lucy Ramos, Sophia Abrahão e mais celebridades.

Hoje, próximo a completar 400mil seguidores Mamá tem 26 anos e destina todo o seu tempo para as redes sociais, onde está em ascendência.

Mamá ja participou de eventos e capas de revista como Revista Contem 1g, Baile da Vogue ,NYFW - desfile John John e Rosa Chá - Prêmio Geração Glamour, Lollapaloozza, Coachella, desfile da coleção da Luisa Accorsi,entre tantos outros eventos importantíssimos.

A influencer tem um estilo clean e chique de apresentar seus looks tendência e inspira muitas adolescentes atualmente.

Mamá porém não influencia apenas no quesito moda/beleza ,mas preza por solidariedade e deu início ao ''Bazar da Mamá'', que foi criado no ano de 2016. O bazar acontece sempre no mês de dezembro, na região do ABC e toda a renda e doações de alimentos são revertidas para instituições de caridade. Com 3 anos de evento, a ação nobre se destacou e Mamá está em fase de criação pra expandir os recebidos pra instituições em SP Capital e em outros estados.

