Marca alemã de eletrodomésticos Gaabor expande ativamente na Ásia para impulsionar a estratégia global

Ao oferecer eletrodomésticos de alta qualidade, alta tecnologia e de fácil utilização, a Gaabor foi amplamente aceita pelos clientes locais. Muitos blogueiros e apresentadores de mídia social no sudeste asiático recomendaram ativamente os produtos da Gaabor para o público em programas de mídia, como TVs, Instagram, YouTube, etc.

Notavelmente, a fritadeira air fryer best-seller da Gaabor conquistou o coração de muitos consumidores na Ásia, apresentando uma forma inovadora de cozinhar. A fritadeira air fryer da Gaabor possui um sistema de circulação de ar com ciclone quente e frio que fornece 360 graus de ar quente em alta velocidade ao cozinhar. Um design tão delicado pode não apenas tornar o processo de cozinhar mais fácil e saudável, mas também garante que o valor nutricional dos ingredientes possa ser melhor retido durante o cozimento.

Além disso, a fritadeira air fryer da Gaabor adota um sistema de cozimento de precisão seccional e um filtro de fumaça de óleo, tornando mais fácil controlar a temperatura de cozimento de maneira estável e reduzir o óleo dos alimentos, em uma tentativa de oferecer aos usuários um método de alimentação mais saudável.

Fundada no ano de 1987 em Stuttgart pelo empresário alemão Gabor Lorenz, a Gaabor ganhou popularidade com seus eletrodomésticos fáceis de operar. Como especialista técnico na área de eletrodomésticos, Gabor Lorenz desenvolveu sua paixão por eletrodomésticos inteligentes e desfruta da vida familiar com sua esposa e filhos.

Em 2008, o amor de Lorenz por sua filha, que estava se casando e pretendia cozinhar e se alimentar de forma saudável, o fez desenvolver e lançar a fritadeira air fryer sem fumaça da Gaabor, possibilitando que os usuários operassem facilmente os utensílios de cozinha, garantindo ao mesmo tempo o bom sabor dos alimentos.

"Há décadas posicionada como uma marca de eletrodomésticos que atende amantes de eletrodomésticos na Alemanha, a Gaabor está confiante no desenvolvimento internacional, ao mesmo tempo que mantém um ritmo cauteloso", disse James Black, CEO da Gaabor. "Esperamos vender nossos produtos de qualidade para consumidores em mais países, para que mais pessoas possam desfrutar de uma experiência de eletrodomésticos totalmente nova trazida pela Gaabor. A tentativa deste ano de entrada no mercado do sudeste asiático foi bem-sucedida, o que confirma e fortalece ainda mais a nossa expansão global".

Gaabor, compartilhe a delicadeza com amor.

Para mais informações, acesse o site da Gaabor: https://www.gaabor-global.com/

