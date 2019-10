Marca brasileira faz sucesso com biquínis que agradam o mercado europeu

Comandada pela estilista Camila Panades, a marca aposta em biquínis , maiôs e saídas de praia com design moderníssimo e estética 'glam', que podem ser usados da praia à festa facilmente. O segredo para o sucesso está nas combinações de elementos brasileiros e europeus. "A Pajaris foi a fusão desse estilo mais sofisticado europeu com a sensualidade da moda praia brasileira", explica.

A Pajaris é fanática por detalhes, que são desejo do público estrangeiro, misturando a brasilidade do fio dental ou asa delta, por exemplo – perfeito para um clique no Instagram. "O uso de materiais exclusivos e de qualidade, e a junção do novo com o tradicional também contribui para o sucesso lá fora", completa. As combinações propostas ganham espaço entre as famosas, como a cantora Iza e as atrizes Juliana Paes, Flavia Alessandra e Giovanna Antonelli.

Elementos que antes eram vistos apenas nas areias das praias europeias, passaram a fazer parte da moda brasileira e a Pajaris é uma das responsáveis por despertar a nova tendência. Os pareôs e as saídas de praia garantem praticidade, mas não só, eles rendem uma série de possibilidades de amarrações e um look que se estende à beira-mar. Para completar qualquer guarda-roupa de verão, a brasileira oferece uma variedade de acessórios, como canga, bata, kaftan, kimono e saia.

Fundada em 2016, a marca começou a vender suas peças no Brasil em dois pontos, um em Moema, na cidade de São Paulo e o outro em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas a grande aposta da grife é o e-commerce. Por isso, neste ano, a Pajaris investiu em sua expansão com a abertura da loja online nos Estados Unidos.

As conquistas do mercado também são explicadas pelas modelagens que celebram o corpo em suas mais variadas formas. Em uma nova era dedicada a enaltecer a diversidade, sua moda praia abraça a inclusão de tamanhos mais próximos da realidade do corpo feminino. Para completar, as coleções são lançadas durante todos os meses, atendendo não apenas o verão brasileiro como também do hemisfério-norte. Para a marca, o sol brilha os 365 dias do ano.

