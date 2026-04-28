Market Logic amplía DeepSights Personas con paneles sintéticos y generación flexible de perfiles de usuario para redefinir la investigación de audiencias a gran escala

Las nuevas funcionalidades de Persona Builder y Synthetic Panel de DeepSights Personas transforman la rapidez con la que los equipos de análisis, innovación y marketing pueden profundizar en la comprensión de la audiencia con los datos más recientes para tomar decisiones más rápidas y basadas en evidencia

BERLÍN, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Market Logic Software, líder en inteligencia de mercado y análisis impulsados por IA, lanzó hoy nuevas e importantes funcionalidades en DeepSights Personas, que permiten a las empresas obtener información de audiencia rápida y prospectiva a gran escala sin sacrificar el rigor de la investigación. Las nuevas funciones de Creador de Personas y Panel Sintético permiten a los equipos de negocio crear perfiles de usuario sintéticos altamente específicos y basados en datos sobre la marcha, y realizar validaciones cuantitativas a gran escala.

Market Logic extends DeepSights Personas with synthetic panels and flexible persona generation to redefine audience research at scale. Market Logic Software AG

Los equipos de análisis, producto y marketing de la empresa se enfrentan constantemente al reto de realizar estudios de audiencia lentos y costosos, que además son estáticos y pronto quedan obsoletos. Al conectar la generación de perfiles de usuario virtuales directamente con la base de conocimientos propia de la empresa, DeepSights Persona Builder simplifica la actualización de estos perfiles con los datos más relevantes y actuales. Esto garantiza una retroalimentación sintética de alta calidad, basada en datos fiables y que se adapta en tiempo real a la nueva información.

La introducción de un agente de entrevistas con inteligencia artificial permite a los equipos con poco tiempo disponible realizar investigaciones exhaustivas con perfiles de usuario seleccionados y descubrir nuevas perspectivas en diferentes segmentos de la audiencia.

Con el panel sintético de DeepSights, las empresas pueden realizar investigaciones cuantitativas sobre nuevos conceptos en horas en lugar de días, y luego refinarlos antes de invertir recursos en la validación con clientes reales. Los agentes de IA crean un panel a demanda basado en atributos de audiencia definidos, realizan encuestas con preguntas específicas, capturan tanto las puntuaciones como el razonamiento subyacente, aplican análisis estadísticos de nivel de investigación y ofrecen un resumen claro de las implicaciones.

"Para ser líder del mercado hoy en día, es fundamental anticiparse a las necesidades de los consumidores y actuar con rapidez. Si se actúa con lentitud, se pierde la oportunidad de mercado. Si se actúa precipitadamente basándose en conjeturas, se corre el riesgo de malgastar millones en presupuesto. El anuncio de DeepSights Personas ayuda a las empresas a superar este dilema. Les proporciona inteligencia artificial especializada para tomar decisiones sólidas y basadas en datos sobre el lanzamiento de campañas y productos que conecten con sus consumidores", indicó Olaf Lenzmann, director de Producto e Innovación de Market Logic Software.

Un nuevo modelo para la inteligencia de audiencias

DeepSights Personas abarca un amplio espectro de casos de uso de alto impacto, entre los que se incluyen:

Analizar rápidamente conceptos y afirmaciones de productos en diferentes regiones.

Explorar segmentos de audiencia emergentes o de difícil acceso.

Poner a prueba los mensajes de las campañas en las primeras etapas de desarrollo.

Impulsar la innovación mediante una profunda exploración basada en perfiles de usuario.

DeepSights Personas puede implementarse como una solución independiente o integrarse completamente en un sistema integral de inteligencia activa impulsado por DeepSights, el exclusivo motor de inteligencia artificial de Market Logic. A diferencia de los repositorios de conocimiento pasivos, DeepSights descubre continuamente información relevante de diversas fuentes de datos, detecta señales de mercado y activa alertas para conectar la inteligencia con los flujos de trabajo empresariales de forma proactiva.

Acerca de Market Logic

Market Logic es el proveedor líder de soluciones de inteligencia de mercado y análisis de datos. Mediante DeepSights, nuestra tecnología de IA especializada en análisis de datos, equipos de expertos proporcionan a los responsables de la toma de decisiones empresariales información fiable a gran escala y con rapidez. Durante más de 15 años, hemos ayudado a cientos de marcas de consumo de todo el mundo a transformarse en empresas basadas en datos. Líderes del mercado como Unilever, Vodafone, Bayer y Philips impulsan la innovación y toman decisiones de mercado más inteligentes con el apoyo de Market Logic. Para más información, visite https://marketlogicsoftware.com/

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