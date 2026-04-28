Market Logic étend DeepSights Personas avec des panels synthétiques et une génération flexible de personas pour redéfinir les études d'audience à grande échelle

Les nouvelles fonctionnalités Persona Builder et Synthetic Panel de DeepSights Personas permettent aux équipes d'analyse, d'innovation et de marketing d'approfondir rapidement la compréhension de l'audience à l'aide des données les plus récentes, afin de prendre plus rapidement des décisions fondées sur des données probantes.

BERLIN, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Market Logic Software, leader dans le domaine de la veille et de la connaissance du marché alimentée par l'IA, a lancé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités majeures dans DeepSights Personas, permettant aux entreprises d'effectuer une veille rapide et prospective de l'audience à grande échelle sans sacrifier la rigueur de la recherche. Les nouvelles fonctionnalités Persona Builder et Synthetic Panel permettent aux équipes commerciales de créer à la volée des personas synthétiques très spécifiques, étayées par des données, et de procéder à une validation quantitative à grande échelle.

Market Logic extends DeepSights Personas with synthetic panels and flexible persona generation to redefine audience research at scale. Market Logic Software AG Logo

Les équipes chargées des études de marché, des produits et du marketing au sein des entreprises sont confrontées au défi permanent que représente le lent et coûteux processus des études d'audience qui sont statiques et rapidement obsolètes. En connectant la génération de personas virtuelles directement à la base de connaissances propriétaire de l'entreprise, le Persona Builder de DeepSights facilite l'actualisation des personas à l'aide des données les plus pertinentes et les plus récentes. Cela permet de garantir un retour d'information synthétique de haute qualité, entièrement fondé sur des données fiables et s'adaptant en temps réel aux nouvelles informations.

L'introduction d'un agent intervieweur IA permet aux équipes pressées par le temps de mener des études approfondies avec des personas choisies et de découvrir de nouvelles informations sur les segments d'audience.

Grâce au Synthetic Panel de DeepSights, les entreprises peuvent effectuer des études quantitatives sur de nouveaux concepts en quelques heures plutôt qu'en quelques jours, puis les affiner avant d'engager des ressources pour les valider auprès de clients réels. Les agents d'IA créent un panel à la demande sur la base d'attributs d'audience définis, mènent des enquêtes sur des questions spécifiques, saisissent les scores et le raisonnement sous-jacent, appliquent une analyse statistique de niveau recherche et fournissent un résumé clair des implications.

« Aujourd'hui, pour être un leader sur le marché, il faut aller plus vite que ses concurrents pour anticiper les consommateurs. Agir trop lentement, c'est manquer une opportunité de marché. Agir à la hâte sur la base de suppositions, c'est risquer de gaspiller des millions de dollars de budget. L'annonce faite aujourd'hui concernant DeepSights Personas aide les entreprises à surmonter ce dilemme. Cela leur permet, grâce à une IA spécialisée, de prendre des décisions solides et fondées sur des données probantes pour lancer des campagnes et des produits qui trouveront un écho auprès de leurs consommateurs », a déclaré Olaf Lenzmann, directeur des produits et de l'innovation chez Market Logic Software.

Un nouveau modèle pour les informations sur l'audience

DeepSights Personas couvre un large éventail de cas d'utilisation à fort impact, notamment :

l'examen rapide des concepts et des revendications de produits dans les différentes régions,

l'exploration des segments d'audience difficiles à atteindre ou émergents,

le test de résistance du message de la campagne dès le début de son élaboration,

l'inspiration de l'innovation par l'exploration approfondie des personas.

DeepSights Personas peut être déployé en tant que solution autonome ou entièrement intégré dans un système complet d'intelligence active alimenté par le moteur d'intelligence IA unique de Market Logic, DeepSights. Contrairement aux référentiels de connaissance passifs, DeepSights découvre en permanence des résultats à partir de sources de données, détecte les signaux du marché et déclenche des alertes pour relier les informations aux flux de travail de l'entreprise de manière proactive.

À propos de Market Logic

Market Logic est le principal fournisseur de solutions de veille et d'analyse du marché. En utilisant DeepSights, notre technologie d'intelligence artificielle spécialisée, les équipes d'experts fournissent aux décideurs de leur entreprise des informations fiables, à grande échelle et à grande vitesse. Depuis plus de 15 ans, nous aidons des centaines de marques axées sur le consommateur à travers le monde à se transformer en entreprises axées sur la connaissance. Des leaders du marché tels que Unilever, Vodafone, Bayer et Philips stimulent l'innovation et prennent des décisions plus judicieuses sur le marché avec l'aide de Market Logic. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://marketlogicsoftware.com/

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