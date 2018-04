Mars Petcare zavádí jednu z největších technologických studií zdraví domácích zvířat, která má odhalovat časné známky onemocnění

Přenosné technologické a elektronické veterinární záznamy mají za cíl spojit chování domácích zvířat s jejich zdravím

COLLEGE STATION, Texas, 5. dubna 2018 /PRNewswire/ -- Společnost Mars Petcare dnes na summitu Veterinární komunity Severní Ameriky (NAVC) a Veterinární inovace Univerzity Texas A & M oznámila zahájení projektu Pet Insight Project, tříletého studia více než 200 000 psů po celých Spojených státech, který má odhalit důležité vazby mezi aktivitou a chováním zvířat a jejich zdravím.

Mars_Petcare_Dennis Mars_Petcare_Rocket

Pomocí své špičkové značky v oblasti sledování zvířat s názvem Whistle™ a vysoce kvalitního veterinárního zařízení Banfield Pet Hospital™ se divize Mars Petcare snaží získat průlomové poznatky, které umožní novou éru aktivní preventivní péče o domácí zvířata. S využitím strojového učení, vědy s bohatými daty a hlubokých odborných znalostí ve veterinární medicíně je cílem longitudinální studie lépe pochopit, kdy může chování signalizovat změnu zdraví zvířete a umožnit majitelům zvířat v domácnostech lépe spolupracovat se svým veterinářem během léčby. Studie bude průběžně zachycovat údaje o chování stovek tisíc zúčastněných domácích zvířat a spojovat tyto informace s opakovanými návštěvami veterináře.

„Inovativní projekty, jako je Pet Insight Project, jsou přesně to, co tento průmysl potřebuje k pokroku v oblasti péče," řekl Tom Bohn, výkonný ředitel NAVC. „Technologie a velká data jsou silnými nástroji, které by mohly radikálně změnit způsob, jakým poskytujeme veterinární péči. Tato myšlenka transformace veterinárního lékařství je hnací silou Rady pro veterinární inovace NAVC a Summitu pro veterinární inovace a u účastníků našeho summitu, kteří usilují o zlepšení zdraví domácích zvířat, má velkou odezvu."

Projekt Pet Insight je jednou z největších technologických studií zaměřených na zdraví zvířat, ve které zúčastnění majitelé domácích zvířat souhlasili s tím, aby se jejich mazlíčci stali součástí této revoluční studie. Jedna z klíčových oblastí se zaměřuje na opakované návštěvy v nemocnicích Banfield, kde veterinární lékaři aktualizují elektronické zdravotní záznamy s příslušnými zdravotními změnami. Tyto záznamy pak budou korelovány s daty s vysokým rozlišením shromážděnými prostřednictvím aplikace Whistle Fit, účelového přenosného zařízení pro sledování aktivit. Tato jedinečná kombinace poznatků bude analyzována datovými vědci a veterináři, kteří mapují relevantní vzorce chování zvířat a jejich pohybu s onemocněním, aby pomohli při přesnější detekci onemocnění – a nakonec při včasném varování.

„Tento špičkový výzkum provádíme ve snaze o lepší budoucnost, ve které se zlepší zdravotní péče o mazlíčky pomocí poznatků získaných sběrem dat, které spojují majitele zvířat a veterináře," uvedl Leonid Sudakov, prezident Connected Solutions, divize globálního podnikání, genetiky a analytiky společnosti Mars Petcare. „Tento přístup založený na spolupráci je skvělým příkladem toho, jak využíváme naše jedinečné schopnosti v oblasti podnikového měřítka, vědy a dat, abychom splnili náš cíl: Lepší svět pro domácí zvířata."

Projekt Pet Insight nyní přijímá účastníky v celých Spojených státech. Další informace o studii a sledování oznamovaných poznatků naleznete na webových stránkách petinsightproject.com.

O projektu Pet Insight

Projekt Pet Insight je technologicky zaměřená studie o zdraví domácích zvířat, která je koncipována tak, aby v průběhu času shromažďovala a interpretovala příběhy o zdraví stovek tisíc domácích zvířat. Psi, kteří byli svými majiteli zapsáni do programu Optimum Wellness Plan v nemocnici Banfield, budou pozváni k účasti na technologickém výzkumu. Účastníci bezplatně obdrží sledovací zařízení Whistle FIT Activity Monitor ve formě obojku, které je určeno k zachycení údajů o chování a klasifikaci různých pohybů, které mohou charakterizovat celkovou pohodu domácího mazlíčka.

Údaje o chování shromážděné a zpracované do databáze Pet Insight Project jsou pro zlepšení zdraví zvířat zásadní a budou použity výhradně pro výzkumné účely. Všechna shromážděná data budou anonymizována pro výzkum a účastníci projektu Pet Insight si mohou být jisti, že společnost Mars Petcare nikdy nikomu nesdělí osobní informace a ani neposkytne přístup k vašim osobním údajům.

Více informací o projektu Pet Insight naleznete na webových stránkách petinsightproject.com.

O společnosti Mars, Incorporated

Mars je rodinný podnik s více než stoletou historií výroby různorodých produktů a nabízí služby pro lidi a jejich milované zvířecí mazlíčky. S prodejem o objemu téměř 35 miliard dolarů je společnost globálním podnikem, který vyrábí některé z nejoblíbenějších značek na světě: M&M's™, SNICKERS™, TWIX™, MILKY WAY™, DOVE™, PEDIGREE™, ROYAL CANIN™, WHISKAS™, EXTRA™, ORBIT™, 5™, SKITTLES™, UNCLE BEN'S™, MARS DRINKS a COCOAVIA™. Mars také poskytuje veterinární zdravotní služby, které zahrnují nemocnice pro zvířata BANFIELD™, Blue Pearl™, VCA™ a Pet Partners™. Společnost sídlí ve městě McLean ve Virginii a působí ve více než 80 zemích světa. Pět principů společnosti Mars – kvalita, zodpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda – inspiruje více než 100 000 spolupracovníků, aby vytvářeli hodnoty pro všechny své partnery a přinášeli růst, na který jsou denně hrdí. Více informací o společnosti Mars naleznete na webových stránkách www.mars.com. Sledujte nás na sítích Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram a YouTube.

O podniku Mars Petcare

Mars Petcare je rozmanitá a rostoucí firma se 75 000 spolupracovníky ve více než 50 zemích světa, kteří se zabývají budováním „Lepšího života pro domácí zvířata" a to tím, že slouží zdravotním a výživovým potřebám téměř poloviny domácích zvířat. S více než 75 lety zkušeností vyvinula společnost Mars Petcare záviděníhodné portfolio téměř 50 značek, včetně předních světových značek výživy pro domácí zvířata PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO®, GREENIES®, SHEBA®, CESAR®, IAMS® a EUKANUBA®. Mars Petcare je také největším veterinárním poskytovatelem zdravotní péče na světě prostřednictvím sítě více než 2000 veterinárních nemocnic včetně nemocnic BANFIELD®, BLUE PEARL®, PET PARTNERS® a VCA®. Společnost je také v čele nově vznikajících inovací a technologií pro domácí mazlíčky, majitele domácích zvířat a veterináře s programem WISDOM PANEL™ HEALTH, patentovaným genetickým technologickým testováním psů a sledovacím zařízením GPS WHISTLE®, stejně jako programy Leap Accelerator a Companion Fund, které slouží podpoře vznikajících inovací a další generace proměn v průmyslu péče o zvířata. Jako součást rodiny společností Mars máme výhodu svobody a flexibility k tomu, abychom bojovali za to, čemu věříme, a rozhodli jsme se bojovat za lepší svět pro domácí zvířata.

Více informací o společnosti Mars Petcare naleznete na webových stránkách http://www.mars.com/global/brands/petcare. Sledujte nás na sítích Instagram a LinkedIn.

O značce WHISTLE™

WHISTLE je značka technologií pro zvířata, která se zrodila z lásky k domácím mazlíčkům. Značka Whistle, která byla založena v roce 2012 Benem Jacobsem, Stevenem Eidelmanem a Kevinem Lloydem, realizuje misi vybavit majitele zvířat jednoduchými nástroji, které jim pomohou zůstat v kontaktu se svými mazlíčky odkudkoliv. Značka Whistle dnes vede odvětví s inovacemi díky sledovacímu GPS zařízení Whistle 3 se sledováním aktivit, nejspolehlivějšímu zařízení pro domácí mazlíčky typu „vše v jednom" a sledovacímu zařízení Whistle FIT Activity Monitor. Pro další informace o značce Whistle navštivte webové stránky www.whistle.com, www.facebook.com/whistlelabs nebo www.twitter.com/whistlelabs.

O síti nemocnic Banfield Pet Hospital™

Síť nemocnic Banfield, založená v Portlandu ve státě Oregon v roce 1955, je největší všeobecnou veterinární praxí na světě. V roce 2007 se síť nemocnic Banfield připojila k rodině společností Mars, Inc. a dnes má více než 1000 nemocnic po celých Spojených státech a v Portoriku. Více než 3 600 veterinářů nemocnic Banfield se zavázalo poskytovat vysoce kvalitní veterinární péči více než třem milionům zvířat ročně. V roce 2017 byla síť Banfield Pet Hospitál, včetně práce Nadace Banfield, vybrána mezi společnosti „Civic 50" na bázi průzkumu organizace Point of Light (Points of Light's „Civic 50") jako jedna z nejvíce komunitně orientovaných společností v USA. Zástupci médií mohou další informace získat na lince Media Hotline: (888) 355-0595.

