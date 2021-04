MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG bringt zwei neue MatriDerm®-Produkte auf den Markt

Diese beiden in Zusammenarbeit mit plastischen Chirurgen und Unfallchirurgen entwickelten Produkte sind in vier Größen und drei verschiedenen Dicken (1 mm, 2 mm und 3 mm) erhältlich. Weitere wichtige Merkmale:

Höhere Reißfestigkeit der 3mm-Produkte

Im Vergleich zu den 1mm-Produkten enthalten die 3mm-Produkte 200% mehr Kollagen

Einfacher zu handhaben und anzuwenden

Flexible und anpassungsfähige Struktur der MatriDerm ® Flex Dermal Matrix

Flex Dermal Matrix MatriDerm® Fenestrated Dermal Matrix wurde für stark exsudierende Wunden entwickelt, so dass das Wundexsudat leicht durch die Matrize austreten kann

„Seit der Einführung von MatriDerm® Dermal Matrix im Jahr 2005 haben wir ein starkes Netzwerk internationaler Meinungsführer, die in verschiedenen Spezialitäten aktiv sind, aufgebaut. Wir hören uns an, welche Bedürfnisse sie haben, und sprechen mit ihnen über Produkteigenschaften, die die Behandlung von Wunden und damit das ästhetische Ergebnis verbessern können. Die beiden neuen Produkte basieren auf dem Feedback, das wir von den Anwendern erhalten haben", erklärte Diana Ferro, President & CEO der MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG.

„Unser Ziel ist es, im Zusammenspiel mit der Kompetenz der Chirurgen die Ergebnisse für die Patienten zu optimieren. Diese beiden neuen Produkte werden Chirurgen und ihren Patienten bei der Behandlung komplexer chirurgischer Wundrekonstruktionen sehr nützlich sein", sagte Jason Gugliuzza, Vice President MedCare Solutions der MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG.

Informationen zum Unternehmen:

MedSkin Solutions Dr. Suwelack ist ein in Deutschland ansässiges Fachunternehmen für biotechnologische Lösungen zur Geweberegeneration und Hautgesundheit. Unsere technologische Kernkompetenz ist unsere proprietäre Advanced CryoSafe®-Methode, die es uns ermöglicht, die Reaktion von bioaktiven Materialien zu erhalten und zu verfeinern. Unsere wissenschaftlich fundierten Lösungen ermöglichen effektive Behandlungen, die einfach in der Anwendung sind. Sie bieten einen Mehrwert und kommen sowohl Patienten als auch Ärzten zugute. Für unsere Kunden entwickeln wir effektive, zielgerichtete und kosteneffiziente Lösungen in den Bereichen Regenerative Medizin, fortschrittliche Wundversorgung und Hautpflege.

Hinweis: Sowohl MatriDerm® Flex Dermal Matrix als auch MatriDerm® Fenestrated Dermal Matrix, haben die CE-Zertifizierung erhalten und werden in der zweiten Jahreshälfte 2021 auf den Markt gebracht.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1486064/MatriDerm_Product_Portfolio_Expansion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1486065/Medskin_Solutions_Logo.jpg

Related Links

https://medskin-suwelack.com



SOURCE Medskin Solutions Dr. Suwelack AG