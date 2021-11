MEGA CURSOS: por que visagista é uma profissão em alta nos dias de hoje?

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Brasil, 9 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O mundo ainda se recupera dos efeitos negativos que a pandemia causou na economia. No Brasil, apesar de as taxas de desemprego terem diminuído no ano de 2021, o brasileiro ainda sofre com a alta nos preços dos produtos e, no geral, com uma renda bem menor do que o normal.