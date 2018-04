Merck contribue à accélérer un accès mondial à des vaccins abordables

DARMSTADT, Allemagne, 12 avril 2018 /PRNewswire/ -- Merck, société dominante des sciences et des technologies a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le Jenner Institute de l'université d'Oxford dans le but de mettre au point des processus plus solides et modulables de préparation de vaccins. S'ajoutant à des plans visant à développer au Ghana une unité de production de vaccins, ce partenariat confirme l'engagement de la société envers une amélioration de la santé au niveau mondial par le biais de vaccins plus abordables et plus disponibles.

« La collaboration avec le Jenner Institute facilitera un accès à des vaccins bon marché tout en améliorant l'intervention au niveau mondial contre les épidémies, » a souligné Udit Batra, membre du conseil d'administration de Merck et PDG de Life Science. « Merck est déterminée à étendre l'accès aux pharmacothérapies évoluées notamment dans les pays à revenus faibles ou modestes. Nous avons modelé avec nos partenaires la façon dont s'opère aujourd'hui la production de vaccins et nous contribuons à résoudre les problèmes les plus difficiles de demain. »

Grâce à la collaboration avec le Jenner Institute, les partenaires vont améliorer le processus de fabrication des vaccins adénoviraux – vaccins à base d'adénovirus représentant des virus à ADN servant de vecteur – faisant appel à des produits, systèmes et technologies Merck sur des flux réels d'alimentation. En appliquant la technologie de Merck, les collaborateurs visent à mettre au point un procédé de fabrication rentable et transférable pour servir à accélérer le développement et la production de vaccins dans le monde entier.

« Merck est un excellent partenaire qui va renforcer nos capacités dans le développement de vaccins d'adénovirus, car le processus récemment mis au point devrait égaler voire dépasser notre procédé existant pour ce qui est de la productivité et de la pureté, » a affirmé Adrian Hill, directeur du Jenner Institute à l'université d'Oxford.

Cette collaboration devrait avoir pour résultat une transformation fermée pouvant s'effectuer dans une salle blanche afin de minimiser les contaminations, en cohérence avec les hautes exigences de sécurité biologique pour les vecteurs viraux.

« De telles améliorations devraient faire progresser la mise au point de produits pharmaceutiques injectables de qualité clinique destinés à des essais cliniques et autres applications de recherche, » a poursuivi Hill.

Merck est également en train de finaliser des plans pour une unité de production de vaccins au Ghana, celle-ci devant permettre d'affronter de sérieux défis posés à la santé sur un continent qui importe 99 pour cent de ses vaccins. Dans le cadre d'un mémorandum d'entente récemment signé avec Ridge Management Solutions, les travaux conjoints de Merck et Ridge apportent au Ghana l'occasion de devenir le premier pays en Afrique sub-saharienne à posséder un établissement se consacrant à la production de vaccins humains.

« Nous voulons soutenir les économies émergentes en partageant notre expertise et en les aidant à rationaliser leurs processus de fabrication. Nous appuyons en même temps le transfert de technologies et le lancement d'installations locales, » a ajouté Batra.

Pour davantage d'informations sur la façon dont Merck s'associe à la communauté des vaccins pour résoudre les problèmes les plus épineux de la production de vaccins, visiter www.merckmillipore.com/vaccines.

À propos du Jenner Institute

Le Jenner Institute a été fondé en novembre 2005 avec pour objectif de mettre au point des vaccins novateurs contre les principales maladies de portée mondiale. Il se concentre particulièrement sur les maladies affectant les humains et le bétail. Il met à l'essai de nouvelles approches de vaccins en parallèle sur diverses espèces. Un thème majeur est la recherche translationnelle impliquant un développement rapide à un stade précoce et une évaluation de nouveaux vaccins à l'occasion d'essais cliniques.

L'Institut rassemble les activités de recherche de plus de 30 'investigateurs de Jenner', les Jenner Investigators qui dirigent des groupes de recherche de pointe couvrant la recherche et développement sur les vaccins humains et vétérinaires. Les investigateurs de l'Institut représentent à eux seuls l'un des plus grands secteurs à but non lucratif de la recherche et développement en vaccinologie.

Les investigateurs du Jenner Institute, grâce au soutien de nombreux bailleurs de fonds, mettent au point de nouveaux vaccins candidats contre les maladies infectieuses mondiales les plus importantes. De nouveaux vaccins contre le paludisme, la tuberculose et le VIH sont actuellement à l'essai sur le terrain dans les pays en développement. Des recherches sont également en cours avec des vaccins contre la fièvre aphteuse, la grippe aviaire, la tuberculose bovine et autres causes majeures de pertes économiques.

L'Institut est un partenariat entre l'université d'Oxford et le Pirbright Institute. Il succède à l'ancien Edward Jenner Institute for Vaccine Research, Institut Edward Jenner pour la recherche sur les vaccins. L'Institut benéficie du soutien de la Jenner Vaccine Foundation, organisme caritatif du Royaume-Uni, et de la gestion du Jenner Institute Scientific Advisory Board.

À propos de Merck

Merck est une société dominante des sciences et des technologies dans les soins de santé, les sciences de la vie et les matériaux haute performance. Plus de 52 000 employés travaillent à faire évoluer plus loin les technologies qui améliorent et prolongent la vie, qu'il s'agisse de thérapies biopharmaceutiques destinées à traiter le cancer ou la sclérose en plaques, de systèmes de pointe dans la recherche et la production scientifiques, ou encore des cristaux liquides pour téléphones intelligents et téléviseurs LCD. En 2017, Merck a réalisé 15,3 milliards d'euros de ventes dans 66 pays.

Fondée en 1668, Merck est la plus ancienne société de produits pharmaceutiques et chimiques au monde. La famille fondatrice demeure à ce jour l'actionnaire majoritaire du groupe coté en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque 'Merck'. Les seules exceptions portent sur les les États-Unis et le Canada, où la société opère sous les noms d'EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials.

