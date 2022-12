Mesmo antes do nascimento dos primeiros dentes, os bebês devem ir ao dentista

Cuidado com a saúde bucal deve começar cedo e o acolhimento aos pais é essencial para proporcionar segurança

SÃO PAULO, 21 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Os primeiros meses de vida do bebê são bastante difíceis para os pais, mesmo que não seja o primeiro filho. Afinal, cada criança é diferente e, enquanto ela ainda não fala, a sensibilidade dos genitores passa a ser a melhor ferramenta para lidar com as situações do dia a dia.

Brinquedoteca – Clínica Omint Odonto Estética unidade Vila Omint

Quando o assunto é saúde, a atenção ao bebê é ainda maior, já que não é algo simples identificar se o choro é de dor ou de desconforto. "No caso da saúde bucal, os pais têm dificuldade para entender o que é ou não normal, e às vezes precisam de orientação", destaca a Dra. Bruna Costa da Silva, odontopediatra da Clínica Omint Odonto e Estética.

"São muitas as dúvidas que chegam até nós. As principais são: quando iniciar a higiene bucal, qual a escova ideal, qual pasta de dente deve usar, com qual frequência deve ser feita a escovação, se a erupção dos dentes está de acordo com o esperado e como aliviar os sintomas, quando parar com a chupeta e mamadeira, entre outras", completa Bruna.

De acordo com a odontopediatra, esses questionamentos são comuns e precisam de acolhimento e atenção. "Aos pais que visitam a Clínica, nós damos toda a abertura e segurança para que se sintam confortáveis para compartilhar hábitos da criança e tirar todas as dúvidas, fornecendo orientações que se encaixem à realidade de cada família. Além disso, buscamos sempre nos colocar à disposição por meio de e-mail ou telefone, para responder alguma questão que não tenha sido abordada durante a consulta", explica.

É importante destacar que os cuidados básicos com a saúde bucal do bebê influenciam no nascimento dos primeiros dentes, e quando eles aparecem, a ida ao dentista é obrigatória. "O período do nascimento dos dentinhos do bebê é um desafio para a família. Porém, esse momento pode se tornar mais fácil quando se busca orientação de um odontopediatra ainda durante a gestação ou o quanto antes, mesmo que o bebê ainda não tenha dentes. Assim, pais e responsáveis aprenderão não só sobre higiene, mas também sobre o que esperar de uma boca saudável, hábitos para um bom desenvolvimento e sobre amamentação", comenta Bruna.

Vale lembrar também que, quanto mais cedo a criança iniciar as visitas regulares ao dentista, maior será o vínculo criado com o profissional e o "desconhecido" que causa medo, ansiedade e tensão não existirá, tornando as futuras consultas leves e até divertidas.

Espaço exclusivo

Na Clínica Omint Odonto Estética da unidade Vila Omint, pais e bebês contam com a brinquedoteca, um espaço exclusivo para acolhimento. O local é todo decorado para proporcionar segurança à criança, além de ser lúdico e divertido, com opções de brinquedos e outros passatempos.

Primeira clínica do Brasil a conquistar a certificação de boas práticas e qualidade

Em funcionamento desde 1999, a Clínica Omint de Odontologia e Estética conta com atendimento clínico e disponibiliza diversos exames e procedimentos em seus dois endereços, a Vila Omint no Jardim Paulistano e a unidade na Berrini, ambos na cidade de São Paulo. Ao todo são 22 consultórios e Central de Radiologia, espaço exclusivo para a realização de exames de imagem, como tomografias, radiografias panorâmicas e scanner oral.

"Temos disponíveis 38 profissionais para um atendimento multidisciplinar e integrado. Nossos pacientes podem realizar desde procedimentos a exames dentro da própria clínica, uma facilidade que promove, além da comodidade, rapidez nos resultados e controle na qualidade dos exames", afirma o coordenador técnico da Clínica Odontológica Omint, Marcus Azevedo do Amaral.

A Clínica Omint dispõe de 10 especialidades, com serviços em Clínica Geral, Prótese, Estética Odontológica, Odontopediatria, Ortodontia, Endodontia, Cirurgia Oral Menor, Implantes, Radiologia e Tomografia, Periodontia, Harmonização Orofacial, Disfunção Temporomandibular (DTM) e Prevenção.

"Fomos pioneiros na odontologia brasileira ao receber a certificação Joint Comission International (JCI), principal certificação mundial de empresas de saúde, concedido em 2014", explica Amaral.

Com tecnologia de ponta, os espaços não poupam quando o assunto é a segurança do paciente: no Centro de Radiologia Digital, os aparelhos emitem 90% menos de radiação que os convencionais do mercado e fornecem imagens em alta definição. Ainda há o escaneamento digital que fornece imagens bidimensionais ou tridimensionais da cavidade bucal, o que promove conforto e mais precisão no resultado.

Serviço:

Clínica Omint Odonto e Estética

UNIDADE VILA OMINT

CRO: 5623

Rua Franz Schubert, 33 - Jd. Paulistano - SP

Responsável Técnico: Maurício Bellonzi Abissamra - CRO: 40238

UNIDADE BERRINI

CRO: 10732

Rua James Joule, 92 - Berrini - SP

Responsável Técnico: Milton Maluly Filho - CRO: 38955

Saiba mais em www.omint.com.br/clinica-odontologica

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1972469/Cl_nica_Omint_Odonto_e_Est_tica.jpg

