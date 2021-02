Mesmo com pandemia, percepção de melhora da qualidade de vida no trabalho se manteve em 2020, aponta índice da Sodexo

SÃO PAULO, 22 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho (IQVT), criado pelo Núcleo de Estudos Sodexo, e disponível por meio do site www.indicedequalidadedevida.com.br, contou com a participação de 3.435 mil pessoas de todo o País no ano de 2020. O IQVT faz análises por sexo, idade, grau de instrução, região, número de funcionários e setor da economia. O índice mostra que mesmo em um ano tomado pela pandemia, a satisfação com a qualidade de vida no trabalho se manteve positiva em 2020, registrando 6,7 pontos (em uma escala de 0 a 10) ante os 6,47 de 2019. No quarto trimestre, a percepção também foi de melhoria ao marcar 6,68 pontos contra os 6,54 do mesmo trimestre do ano anterior.

A dimensão que ficou em destaque em 2020 , foi a de ambiente físico, que marcou 7,2 pontos ante os 6,84 de 2019. Em seguida aparecem facilidade e eficiência (7,14 pontos); saúde e bem-estar (6,71 pontos); crescimento pessoal (6,36 pontos) e reconhecimento (6,25 pontos). Para interação social, houve queda para 6,79 pontos ante os 6,86 pontos.

"A crise sanitária que marcou boa parte do ano de 2020 levou as empresas, entre outras coisas, a pensar no ambiente de trabalho com um cuidado especial. Escritórios, fábricas e outros ambientes físicos foram remodelados ou equipados, pensando na segurança dos colaboradores. E as pessoas perceberam isso. O resultado foi um aumento na percepção positiva na dimensão ambiente físico, em especial comparando com o ano anterior. Já para facilidade e eficiência, a nossa hipótese é que a melhora nessa dimensão também é um efeito positivo de algumas adequações que as empresas fizeram durante a pandemia. Nos grandes centros, o home office permitiu eliminar a perda de tempo no trânsito, mas também houve uma aceleração na adoção de processos administrativos mais simplificados e digitais. Tudo isso foi positivamente percebido pelos colaboradores", analisa Fernando Cosenza, vice-presidente de marketing estratégico e inovação da Sodexo Benefícios e Incentivos.

Ainda de acordo com o levantamento do Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho (IQVT), os homens seguem sendo os mais satisfeitos ao registrarem 6,70 pontos frente aos 6,44 pontos do grupo mulheres. Já por idade, o destaque fica por conta dos trabalhadores de 18 a 24 anos (7,41 pontos), seguidos de 25 a 34 anos (6,60 pontos). Por grau de instrução, funcionários com ensino fundamental completo foram os mais felizes em 2020, com 7,02 pontos, seguido de pós graduação e mestrado (6,77 pontos); ensino médio completo (6,48 pontos) e ensino técnico/graduação (6,47). Quando são avaliados por região, destaque para o Sul, com 7,04 pontos, seguido por Centro Oeste (6,59 pontos); Nordeste (6,54 pontos); Norte (6,33 pontos) e Sudeste (6,32 pontos).

Já em número de funcionários, os que trabalham em empresas com mais de 500 pessoas aparecem como os mais satisfeitos (6,74 pontos), seguidos de 51 a 500 pessoas (6,53 pontos) e até 50 pessoas (6,38 pontos). Por setor da economia, foram destaques: serviços (6,78 pontos); indústria (6,75 pontos) e saúde (6,72 pontos).

Áreas de atuação

Também em 2020, os trabalhadores da área de produção foram os que mais se mostraram satisfeitos com o ambiente de trabalho ao marcarem 6,98 pontos, segundo o Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho (IQVT). Em seguida, ficaram os de auditoria e qualidade (6,94 pontos); jurídico (6,88 pontos); recursos humanos (6,73 pontos); sistemas e TI (6,64 pontos); marketing e comunicação (6,63 pontos); comercial, vendas e atendimento (6,50 pontos); administrativo (6,46 pontos); financeiro (6,39 pontos); distribuição e logística (6,35 pontos) e outros (6,34 pontos).

Ao longo dos últimos dois anos, a Sodexo Benefícios e Incentivos analisou e publicou os resultados do IQVT com o objetivo de contribuir para a melhora da experiência de trabalho em todo o País. Para a empresa, tal experiência é resultado da soma das percepções entre o empregado e seu empregador, considerando as 6 dimensões da qualidade de vida no trabalho: reconhecimento, facilidade e eficiência, crescimento pessoal, saúde e bem-estar, interação social e ambiente físico.

"A percepção de qualidade de vida está diretamente relacionada com a qualidade da experiência de uma pessoa, que pode ser positiva ou negativa. Assim como a qualidade de vida, a experiência é individual e temporal, variando de acordo com as influências culturais, tecnológicas e físicas de um certo momento. Quando lançamos um olhar para as relações de trabalho, o contexto se mantém o mesmo e pode ser medido por meio de ferramentas como o IQVT ", afirma Fernando.

A experiência de trabalho é considerada a próxima revolução da área de recursos humanos e coloca o funcionário no centro das decisões organizacionais. "Há mais de 50 anos, a Sodexo trabalha com o objetivo de levar mais qualidade de vida para as pessoas, que são o centro de tudo o que fazemos. Acreditamos que construir uma boa jornada de trabalho traz bem-estar e também aumenta a produtividade. O talento do ser humano é a próxima fronteira da competitividade", finaliza Cosenza.

