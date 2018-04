Met de Data Steward Studio van Hortonworks kunnen bedrijven data vinden, identificeren, beveiligen en koppelen in datameren in gebouwen en in de cloud

Forrester [1] stelt dat: "Het toenemende datavolume zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van integratie, beveiliging, conservering, administratie en beheer. Zakelijke gebruikers willen real-time betrouwbare data om de juiste zakelijke beslissingen te kunnen nemen, terwijl het technologiemanagement de administratie wil vereenvoudigen en de kosten wil verlagen." En terwijl de belangrijke data van bedrijven worden opgeslagen in meerdere clusters in datacentra in gebouwen en in de cloud, kan het zijn dat de opslagplaatsen verschillende datadelen bevatten waardoor het vertrouwen en een doeltreffende analyse in het gedrang komen. Er wordt teveel tijd besteed aan het identificeren, schonen en integreren van data in plaats van ze te analyseren en waarde toe te voegen voor de zakelijke gebruikers. Bovendien is het met de komst van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR) belangrijker dan ooit om een volledig overzicht te hebben van data lineage.

DSS helpt het hoofd te bieden aan deze uitdagingen door aan informatie stewards, datawetenschappers, zakelijke analisten en data-ingenieurs robuuste mogelijkheden te bieden om data te vinden, te conserveren en te beveiligen en inzake een samenwerking en rapportage betreffende data en de context ervan door middel van een intuïtieve gebruikerservaring. Klanten kunnen nu een integraal overzicht hebben van hun data in verschillende datameren waarin de essentiële belangrijke data worden samengebracht, waardoor minder tijd wordt besteed aan het begrijpen van belangrijke aspecten van de data en tegelijkertijd het risico wordt verlaagd. Met DSS hebben zakelijke gebruikers, met inbegrip van analisten en datawetenschappers, meer vrijheid om met vertrouwen tijd te investeren in het ontdekken van waardevolle zakelijke inzichten in plaats van het schonen van data en zich zorgen te maken over de data-integriteit. DSS biedt volgende voordelen aan de klanten:

Het Mondiaal Organiseren en Conserveren van Data op basis van een verscheidenheid aan criteria, waaronder zakelijke classificaties, de doelstelling, de vereiste bescherming, enzovoort.

op basis van een verscheidenheid aan criteria, waaronder zakelijke classificaties, de doelstelling, de vereiste bescherming, enzovoort. Het Ontdekken, Catalogeren en Raadplegen van persoonlijke of gevoelige data zodat zij kunnen worden geklasseerd en geraadpleegd door zakelijke analisten en datawetenschappers.

van persoonlijke of gevoelige data zodat zij kunnen worden geklasseerd en geraadpleegd door zakelijke analisten en datawetenschappers. Het Vereenvoudigen van het Beheer en de Administratie door middel van groepen activa die zijn gegroepeerd op basis van eigenschappen zoals de oorsprong van de data, waarde, niveau van bescherming, gevoeligheid of functioneel gebruik.

door middel van groepen activa die zijn gegroepeerd op basis van eigenschappen zoals de oorsprong van de data, waarde, niveau van bescherming, gevoeligheid of functioneel gebruik. Het Analyseren van Data Lineage en Impact om dataprofessionals te helpen bij het naleven van de GDPR.

om dataprofessionals te helpen bij het naleven van de GDPR. Het Beveiligen van Data en Metadata voor een duidelijk begrip van het ondernemingsbrede landschap inzake autorisatie en een enkel overzicht van het beveiligingsbeleid, de databeschermingsstatus en de vastgestelde anonimiseringsregels.

"Het vergaren van inzichten uit verschillende soorten data in meerdere datameren vereist grote inspanningen voor het bepalen van lineage, het verbeteren van de kwaliteit en het elimineren van overtolligheden in de belangrijke data," zei Scott Gnau, directeur van technologie bij Hortonworks. "De mondiale zakelijke wereld beweegt zich met een enorme snelheid. Onze zakelijke klanten hebben dan ook behoefte aan een snellere en gemakkelijkere manier om datasoorten te begrijpen, te koppelen, te beveiligen en te beheren op een consequente manier in alle zakelijke datameren. De unieke eigenschap van DSS is dat het klanten helpt vertrouwen te krijgen in hun data in minder tijd. Op die manier hebben de datawetenschappers meer kansen om de data te analyseren en de werkelijke waarde eruit te distilleren."

DSS wordt geleverd als een dienst en maakt gebruik van open source-technologie, zoals Apache Atlas en Apache Ranger, om de waarde van een moderne data-architectuur in een heterogene omgeving te delen en uit te breiden. Voor meer informatie over DSS kunt u terecht op https://hortonworks.com/products/data-services/.

Actualiseringen van de Data Lifecycle Manager

Om zijn visie inzake mondiaal databeheer verder uit te bouwen, is Hortonworks bezig met het introduceren van actualiseringen van de Data Lifecycle Manager (DLM) om de belofte van hybride cloudreplicatie waar te maken. Met de nieuwe versie van DLM is het mogelijk om data in te kapselen en naadloos te kopiëren in de fysieke private opslag- en publieke cloudomgevingen om een volledige datamobiliteit te verzekeren en de juiste werklasten in de juiste omgeving voor de juiste use case mogelijk te maken.

Een technische voorvertoning van DSS is nu beschikbaar. De algemeen beschikbare versie van DSS en de volgende versie van DLM zullen beschikbaar zijn in het tweede kwartaal van 2018. De releasedata kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over Hortonworks

Hortonworks is een vooraanstaande leverancier van ondernemersgerichte platforms, diensten en oplossingen voor mondiaal databeheer. De firma voorziet ruim de helft van de Fortune 100-bedrijven van bruikbare intelligentie, afkomstig uit de meest uiteenlopende datasoorten. Hortonworks zet zich in voor het aandrijven van innovaties in open source-gemeenschappen en het bedrijf biedt zijn zakelijke klanten een unieke waarde. In samenwerking met zijn partners, biedt Hortonworks technologie, expertise en ondersteuning aan zakelijke klanten, zodat deze over een moderne data-architectuur kunnen beschikken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hortonworks.com.

Hortonworks en HDP zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Hortonworks Inc. en dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hortonworks.com. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

