Met Siteimprove SEO kunnen digitale teams slim werken en gevonden worden

Siteimprove SEO biedt bedrijven en organisaties een structurele benadering van SEO, die het voor digitale managers en hun teams eenvoudiger maakt om de belangrijke, maar complexe uitdaging van SEO-optimalisatie het hoofd te bieden, om de online zichtbaarheid te vergroten en meer potentiële klanten en gebruikers te bereiken.

"In de digitale wereld van tegenwoordig, zijn zoekmachines een absolute noodzakelijkheid voor het verkopen aan of communiceren met potentiële klanten. Want waarom zou je hoge kwaliteit digitale content creëren als niemand er aandacht aan besteedt nadat je op 'publiceren' hebt geklikt? Dat is waarom een slimme benadering van SEO net zo belangrijk is als het ontwikkelen van goede content," zegt Morten Ebbesen, CEO van Siteimprove.

In het afgelopen decennium hebben zoekmachines de manier waarop mensen denken, handelen en meningen vormen fundamenteel veranderd. Vandaag de dag onderzoekt en vergelijkt 81% van de consumenten producten online voor ze tot aankoop overgaan. In een B2B-context, stijgt dit zelfs tot 94%. Bedrijven weten dat ze daar moeten zijn waar mensen zoeken, maar simpelweg geïndexeerd worden door zoekmachines is niet genoeg.

"Men zegt dat pagina twee van Google de beste plek is om een lijk te verstoppen, omdat de eerste tien zoekmachineresultaten 95% van de traffic krijgen. Dus als je niet op de eerste pagina staat, dan is de kans groot dat je voor veel mensen niet echt bestaat," zegt Morten Ebbesen. "Dit is niet eenvoudig te verhelpen, omdat de zoekalgoritmes en regels voortdurend veranderen en de strijd om aandacht hevig is. Bovendien werken teams vaak op een contraproductieve manier, simpelweg omdat de ene hand niet weet wat de andere doet. Met Siteimprove SEO bieden we deze uitdagingen direct het hoofd, door ze begrijpelijk en beheersbaar te maken voor digitale teams van elke grootte en met elke achtergrond."

Met Siteimprove SEO kunnen gebruikers de zoekmachineoptimalisatie van hun website controleren op 66 verschillende aspecten, die zijn onderverdeeld in vier categorieën: Technisch, Content, User Experience en Mobiel. De resultaten van deze controles worden vertaald in een algemene SEO-score, plus sub-scores voor iedere categorie. Op basis van deze kennis ontvangen gebruikers praktische en uitvoerbare aanbevelingen over wat prioriteit zou moeten krijgen.

Ironisch genoeg zijn het vaak de drukke digitale teams zelf die een betere zichtbaarheid van hun website in de weg staan. Siteimprove SEO draait om zogenaamde Activity Plans, aanpasbare workflows die verschillende gegevens samenvoegen die afkomstig zijn uit vijf verschillende SEO-tools, waaronder concurrentieanalyse, keyword monitoring, content-optimalisatie en meer. Met alle inzichten op één plek creëren teams transparantie voor rollen, afdelingen of regio's en kunnen ze slimmer werken. Deze functies zijn al bijzonder goed ontvangen door klanten die Siteimprove SEO de afgelopen maanden hebben getest.

"Ik denk dat het nieuwe SEO-aanbod van Siteimprove een enorm positief effect zal hebben op ons dagelijks werk. Activity Plans helpen bij het verdelen en prioriteren van de SEO-inspanningen en ik ben erg onder de indruk van de concurrentieanalyse-gegevens, omdat ze op een duidelijke en nuttige manier worden getoond. Keyword Insights is een functie die ik dagelijks kan gebruiken. Bijvoorbeeld om in de gaten te houden hoe we scoren op verschillende zoekwoorden om onze inspanningen beter te kunnen focussen," zegt Hasse Hansen van Digital Marketing in Ruko, een Deense klant van Siteimprove.

Dankzij een directe integratie met Google Search Console, helpt Siteimprove SEO bij het begrijpen hoe 's werelds populairste zoekmachine en zijn gebruikers uw website zien en vinden. Door te leren welke zoekopdrachten en termen uw site hebben weergegeven in de zoekresultaten, kunt u uw gebruikers beter begrijpen, jargon vermijden en echt hun taal spreken. Op deze manier stelt Siteimprove SEO u in staat nieuwe, potentieel zoekvolume-verhogende keywords te ontdekken en te filteren op basis van uw strategie.

Uit onderzoek door Siteimprove, met behulp van de eigen Digital Certainty Index™ (DCI™), blijkt dat SEO een van de meest besproken, maar ook minst begrepen aspecten van het beheren van een website is. In een recent onderzoek, dat specifiek de SEO-mogelijkheden van de vijftien grootste retailers in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk beoordeelde, werd de algemene DCI™ Score vastgesteld op 80 en de specifieke score voor SEO op 82. Siteimprove's benchmark categoriseert een score tussen 71- 80 als 'medium' en tussen 81-90 als 'goed', wat betekent dat grote retailers nog veel ruimte voor verbetering hebben voordat ze 'zeer goed' bereiken, laat staan 'wereldklasse'.

Met Siteimprove SEO kunt u de prestaties van uw website boordelen op 66 aspecten, die worden vertaald in een algemene SEO-score plus sub-scores voor relevante en essentiële punten. Op basis van dit 'kennisfundament' krijgt u uitvoerbare aanbevelingen waarmee dagelijkse SEO-problemen eenvoudig te ontdekken, te prioriteren en op te lossen zijn. Gevonden problemen kunnen worden gemarkeerd als focusproblemen in uw Activity Plans, een belangrijke functionaliteit die het gebrek aan transparantie en een ineffectieve SEO-workflow tussen functies, afdelingen en regio's aanpakt. Met Activity Plans worden verschillende inzichten op één plek samengevoegd, waardoor teams slimmer kunnen werken om hun website gevonden te krijgen. Via een directe integratie met Google's Search Console helpt Siteimprove SEO u te begrijpen hoe 's werelds populairste zoekmachine en zijn gebruikers uw website vinden. Hiermee kunt u nieuwe, potentieel zoekvolume-verhogende keywords ontdekken en filteren op basis van uw strategie.

Wij zijn een op mensen gerichte organisatie, gedreven door digitale zekerheid. We hebben meer dan 6.500 organisaties geholpen bij de transformatie van de manier waarop ze hun digitale aanwezigheid beheren en opleveren. Het digitale tijdperk heeft ons meer verbonden, geïnformeerd en mobiel gemaakt. Het is echter al te makkelijk om uw digitale aanwezigheid en strategische doelen uit het oog te verliezen. Met onze intelligente automatiseringssoftware en ons team van deskundige experts helpen we organisaties om de duidelijkheid te vinden die ze nodig hebben om elke dag digitale zekerheid te bereiken.

