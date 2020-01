Metas para 2020: perder peso e manter o peso perdido!

RIO DE JANEIRO, 7 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Sair da inércia não é fácil, sobretudo, quando essa ideia está relacionada à perda de peso. Mudar padrões alimentares inadequados, acelerar o metabolismo e fazer com que o corpo passe a queimar gordura não são situações espontâneas. É preciso fazer algo para que elas aconteçam.

De acordo com a médica Luciana Spina, Mestre e Doutora em Endocrinologia, uma das maneiras de favorecer uma boa perda de peso inicial, motivando pacientes com sobrepeso e obesidade, é adotar uma dieta de muito baixas calorias, como as VLCD (Very Low Calorie Diet). "Gosto muito do Método PronoKal, porque o resultado aparece logo, quando, já na fase cetogênica, o corpo é obrigado a utilizar gordura para obter energia", afirma.

Segundo a médica, os pacientes em processo de emagrecimento precisam ficar atentos ao efeito 'platô', que acontece quando cerca de 10% do peso objetivo foi perdido e se deve a um mecanismo de regulação do próprio corpo, que tenta recuperar o peso anterior, como se este fosse o certo. "Nesta situação, é indicado aumentar a intensidade de atividade física, elevando o gasto energético e priorizando exercícios que ajudem no ganho de massa muscular", explica.

Outra medida importante é suplementar vitaminas e nutrientes, para suprir ausências e/ou carências que possam ser causadas pela dieta restritiva. "Quando estas substâncias não estão nos níveis adequados podem levar o corpo, por defesa, a diminuir a taxa metabólica basal, e, consequentemente, o gasto calórico diário", diz a médica.

A especialista alerta que a qualidade da proteína utilizada também faz toda a diferença. "Quando uma dieta não tem qualidade proteica, o indivíduo pode perder gordura, mas também ter perda muscular, o que não é o desejável. Quando as proteínas são de alto valor biológico, o paciente tem boa absorção proteica e seus músculos são preservados", explica.

Para quem já chegou ao peso ideal, a médica lembra que não dá para descansar e facilitar o reganho. É necessário ocorrer uma real mudança no estilo de vida, desde a reeducação alimentar, à regularidade de atividade física e ao controle do estresse, com atividades que favoreçam o equilíbrio mental e estabilidade emocional, para que frustrações não sejam descontadas na comida. "O paciente precisa aprender a fazer boas escolhas em todos os aspectos da sua vida nessa nova etapa", conclui.

