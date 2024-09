METZ EN VEDETTE À L'EXPOSITION DU CENTENAIRE DE L'IFA : LES INNOVATIONS DE POINTE DE LA MARQUE LÉGENDAIRE METZ CAPTIVENT LE CHANCELIER ALLEMAND

BERLIN, 8 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 6 septembre, heure locale, le 100e Salon international de l'électronique grand public (IFA 2024) a débuté à Berlin, en Allemagne. Depuis son inauguration en 1924, l'IFA a participé à un siècle de changements dans l'industrie de l'électronique grand public, devenant un phare brillant de l'innovation technologique mondiale. Chaque événement annonce les possibilités infinies de la technologie et des modes de vie futurs.

En tant qu'exposant régulier et leader du secteur, la marque allemande emblématique METZ a fait une apparition dynamique à l'IFA 2024, pour présenter ses nouvelles innovations dans le domaine de l'électronique grand public. METZ a présenté ses extraordinaires atouts en matière d'innovation, écrivant de nouveaux chapitres dans l'histoire de l'industrie de l'électroménager.

Le premier jour de l'IFA 2024, le chancelier allemand Olaf Scholz a visité le stand de METZ. Il a découvert les produits innovants haut de gamme de METZ et en a fait l'éloge. Le produit qui a particulièrement attiré l'attention du chancelier allemand est le produit phare de METZ, le Primus OLED 77, un produit qui combine une qualité d'image, une qualité acoustique et un design de premier ordre. Le chancelier a demandé pourquoi la télévision s'appelait « Primus ». « Parce que ce téléviseur est l'un des meilleurs en termes de qualité d'image, de qualité acoustique et de design », a expliqué le Dr Kotzbauer, PDG de METZ. La visite du chancelier a mis en évidence l'influence de METZ sur le marché du haut de gamme, a suscité l'enthousiasme pour les développements technologiques futurs et a renforcé la confiance de METZ dans l'exploration et l'expansion du marché européen. METZ exprime sa sincère gratitude pour l'occasion qui lui a été donnée de partager ce moment historique avec les médias et les consommateurs.

Ayant commencé par la fabrication de radios, METZ a évolué pour devenir une entreprise technologique complète englobant les téléviseurs, les caméras IoT, les boîtiers décodeurs, les appareils intelligents, XR, et plus encore. METZ reste à la tête des tendances de développement de l'industrie et est à la pointe de l'innovation technologique. Lors de l'IFA 2024, METZ Classic et METZ Blue ont fait forte impression, notamment la gamme OLED en collaboration avec BMW, la gamme de téléviseurs Frame+ avec fixation murale transparente, la gamme de téléviseurs de 100 pouces la plus vendue au monde, la gamme de téléviseurs de jeu avec le meilleur son, la première gamme de téléviseurs Google TV AI Karaoke au monde, les téléviseurs portables, et bien plus encore. L'entreprise a également présenté des produits blancs tels que des réfrigérateurs et des machines à laver, ainsi que des produits de soins personnels tels que des rasoirs électriques, des brosses à dents, des sèche-cheveux à grande vitesse et des produits XR. La diversité de la gamme de produits et les expériences interactives intelligentes ont été un véritable festin pour les participants.

L'organisation réussie de l'IFA 2024 permet non seulement de passer en revue et d'honorer le siècle passé de développement technologique, mais aussi de se tourner vers l'innovation technologique et la transformation numérique à venir. En tant que témoin et participant à ce moment historique, METZ continuera à être à la pointe de l'innovation technologique, en fournissant continuellement aux utilisateurs la « fabrication allemande » et la « qualité allemande ». Fidèle à l'esprit artisanal allemand, METZ continuera à collaborer avec des partenaires mondiaux, à hériter de la qualité allemande dans la transformation de l'industrie électronique et à créer des produits et des services influents à l'échelle mondiale, contribuant ainsi davantage à la « sagesse METZ » pour la cause du développement humain durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498829/METZ_IFA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498830/METZ_IFA_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498831/METZ_IFA_3.jpg