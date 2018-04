Midiática Press e Editora Tatame lançam a Fightmidia agência especializada no mercado fight

O DNA da Midiática Press é luta, apesar de trabalhar em outras áreas como negócio, entretenimento e gastronomia, a agência iniciou no mercado com uma pegada na luta e foi se desenvolvendo em outras áreas.

Tendo como principal case a transformação do antigo e discriminado Vale Tudo em um esporte de massa conhecido hoje como MMA, a agência cuidou da carreira de lutadores como Minotauro, Anderson Silva, José Aldo entre outros. " Estou muito feliz com essa parceria, acho que acertamos na veia, nossa intenção não é somente trabalhar com os principais players de luta, vamos servir de apoio à qualquer empresa ou marca que queira participar do mercado Fight que está em uma crescente no Brasil e no mundo", conta Fernando Flores CEO da Midiática. "Nosso leque de produtos e serviços será bastante abrangente, vamos da assessoria de imprensa tradicional, produção de conteúdo, gestão de mídias sociais, reposicionamento de localização no Google a novas tecnologias como realidade virtual e transmissão ao vivo com pay per view. O movimento é entender novos aplicativos e ferramentas para otimizar nosso trabalho e nos aproximarmos de startups, esse é nosso dia a dia", diz entusiasmado Alexandre Esteves fundador da Editora Tatame.

Com escritórios no Rio e SP a agência atende clientes como; Lance, Rede TV! , Adidas, Federação Brasileira de Jiu-jítsu, ACB MMA, Thunder MMA, FNG MMA, Arnold Sports Festival, Minotauro, Davi Ramos, Fábio Maldonado entre outros.

Tatame.com.br

Midiaticaassessoria.com.br

Contato para a imprensa:

21 991697387

FONTE Midiática Press e Editora Tatame

SOURCE Midiática Press e Editora Tatame

