Mike Pompeo, ehemaliger US-amerikanischer Außenminister und Chef der CIA, schließt sich Kanzlei des deutsch-amerikanischen Juristen Nick Oberheiden als Of Counsel an

DALLAS, 3. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die Kanzlei des deutsch-amerikanischen Juristen Dr. Nick Oberheiden gibt den Beitritt zahlreicher hochrangiger US-amerikanischer Persönlichkeiten als Of Counsel bekannt.

Mike Pompeo

Mike Pompeo hat als ehemaliger Chef der CIA und als US-Außenminister die geopolitischen Zielsetzungen der USA maßgeblich mitgestaltet.

John Ratcliffe ist als Director of National Intelligence (DNI) der ehemalige Geheimdienstkoordinator der USA und war als Mitglied des präsidialen Sicherheitskabinetts einer der engsten Berater des Präsidenten in Fragen von nationaler Sicherheit, Terrorismus und Schutz der amerikanischen Infrastruktur vor Cyberattacken.

Trey Gowdy ist einer der namhaftesten Politiker und Rechtsanwälte der USA. Er hat sich insbesondere als Vorsitzender zahlreicher Untersuchungsausschüsse des amerikanischen Kongresses sowie als beliebter Fernsehjournalist einen Namen gemacht.

,,Mein gesamtes Team ist stolz, mit Secretary Pompeo, Director Ratcliffe und Congressman Gowdy zusammenzuarbeiten. Ihre Erfahrung in Fragen der Corporate Security und Cybersecurity sowie ihr Renommee im politischen Washington werden Mandanten, Firmen, Unternehmern, Vorstandsvorsitzenden und Entscheidungsträgern in Konzernen neue Perspektiven bei der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten in den USA sowie der konzern-strategischen Sicherheitsausrichtung erlauben," erläutert Kanzleiinhaber Oberheiden.

Mit der Neuausrichtung setzt Oberheidens Kanzlei ihren enormen Aufstieg der letzten Jahre weiter fort. Zusammengesetzt aus ehemaligen Bundesstaatsanwälten sowie Agenten des FBI und des Secret Service vertritt Oberheiden regelmäßig hochrangige Wirtschaftsführer, internationale Konzerne, und Personen der Zeitgeschichte in Ermittlungen des amerikanischen FBI und Bundesjustizministeriums sowie in Wirtschaftsprozessen vor US-amerikanischen Gerichten.

Dr. Nick Oberheiden hat nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Bochum, München, Hamburg und Heidelberg (Dr. iur.) einen Juris Doctor an der UCLA-School of Law in Los Angeles erworben. Er ist zugelassener Anwalt in New York und Washington D.C. sowie vor dem U.S. Supreme Court.

Für weitere Fragen besuchen Sie bitte www.federal-lawyer.com oder wenden Sie sich an [email protected].

Disclaimer :

The content of this press release is subject to all website disclaimers found on www.federal-lawyer.com. Readers are advised that this press release is for informational purposes only. It is not intended to solicit clients, to provide legal advice, or to create an attorney-client relationship with Oberheiden P.C. This information may constitute attorney advertisement in some jurisdictions. Prior results do not guarantee similar outcomes.

