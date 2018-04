Milton Lyra reforça área de e-commerce da consultoria Threetact

A Threetact Consulting é uma consultoria econômica criada em 2017. No último mês de fevereiro, inaugurou sua primeira unidade internacional, a Threetact Americas, com sede em Miami. A experiência dos seus sócios em operações de varejo e tecnologia trouxe para a carteira clientes como a sorveteria italiana Lo Voglio; o bistrô Bulangerie Carioca; e o Café Hum.

Milton Lyra será responsável pela área de New Business Development da consultoria. Ele traz a experiência de 25 anos no desenvolvimento de projetos de e-commerce integrados com tecnologia da informação para sites como Babyou e Meu Amigo Pet, além de assessoria em análises de crédito, avaliação de planos de negócios e consultoria financeira.

Já faziam parte do time Carlos Giraldes, contador e administrador com longa passagem pela PwC; Geraldo Gianini, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, conselheiro fiscal da Fibria Celulose e auditor com registros na CVM e no Bacen; Rogério Brito, consultor financeiro ex-Merrill Lynch; e Wendel Nogueira, administrador que coordenou pesquisas de mercado em mais de 20 países.

Além da avaliação dos planos de negócios, a Threetact auxilia na aproximação entre startups e investidores, como bancos de investimentos, fundos de private equity e family offices.

Também assessora em fusões e aquisições (M&A) e faz compliance, auditoria contábil e fiscal, pesquisas de mercado, design de marcas, planos de recuperação judicial, sistemas antissuborno, gestão de riscos e ICO (Initial Coin Offering, ou "oferta inicial de moedas") envolvendo crowdfunding para criptomoedas.

Legenda da foto: A equipe da Threetact Consulting: Milton Lyra, Wendel Nogueira, Carlos Giraldes (em pé) e Geraldo Gianini (sentado). Crédito: João Passos

