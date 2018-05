MoneyRebel crée un marché numérique tout-en-un des conseillers financiers les plus réputés au monde

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/685829/MoneyRebel_Logo.jpg )



En utilisant la technologie blockchain pour faire en sorte que les évaluations soient sécurisées et inaltérables, le marché numérique accessible au public permet aux utilisateurs de choisir un conseiller dans une liste présélectionnée de professionnels vérifiés grâce aux évaluations de clients réels.

En appariant rapidement les besoins de chaque client avec les gérants de patrimoine, planificateurs, spécialistes des assurances et spécialistes en fiscalité, MoneyRebel exploite la capacité de la blockchain à déceler et enregistrer les succès antérieurs et la crédibilité des conseillers dans l'optique d'une transparence optimale.

Comme la gestion monétaire peut être complexe et prêter à confusion, les utilisateurs sont également aidés dans leur recherche par un MR Robo Advisor et MR Virtual Assistant activés par l'intelligence artificielle.

L'équipe de la startup Fintech possède plus de 187 années d'expérience combinée en conseils financiers, gestion de patrimoine, modélisation commerciale, TI, crypto-commerce et services bancaires numériques.

D'après Mitja Vezovisek, directeur général de MoneyRebel, le service améliorera encore un peu plus la confiance et la transparence dans le monde de la finance personnelle.

« En tant que conseiller, cela fait plus de dix ans que j'essaye de trouver une solution à ce problème », déclare Mitja Vezovisek, PDG de MoneyRebel. « Avec l'émergence de la blockchain, j'ai vu l'occasion de changer la donne, raison pour laquelle nous avons décidé de mettre l'identité des conseillers et les cotes/évaluations des clients sur une blockchain. Quand on sauvegarde quelque chose sur une blockchain, ça devient immuable. Nous savons également tous que, sur la blockchain, il ne suffit pas qu'un seul client proclame que quelqu'un est un 'conseiller étonnant' - il faut que de multiples clients le confirment. Par conséquent, quand nous faisons confiance à la blockchain de cette façon, nous éliminons les doutes associés à l'identité d'un conseiller et de son travail. »

Suite au lancement et aux tests réussis de la version bêta de la plateforme financière tout-en-un, MoneyRebel commencera sa vente participative ICO à l'appui le 8 mai et sera disponible jusqu'au 15 mai 2018.

À propos de MoneyRebel

MoneyRebel, une société basée à Ljubljana, en Slovénie, est un marché tout-en-un de conseillers sur blockchain qui rassemble également des conseillers financiers experts en cryptographie et des nouveaux-venus.

