Motor Controls Inc. annonce sa relocalisation vers un nouveau siège social, et l'intégration de ses gammes de produits

Craig Carter, président de Motor Controls Inc, a annoncé l'achèvement de la relocalisation de son siège social. « Notre relocalisation permet l'intégration complète de notre division de traitement de l'eau (Water Treatment Division, WET) et de notre division de distribution d'eau (MCI FLOWTRONEX). Ceci permet à MCI de fournir des solutions complètes, de la filtration et de la purification avancées telles que l'osmose inverse, jusqu'à la distribution d'eau pour les municipalités et les entreprises. Notre application avancée de contrôle et de supervision pour l'ensemble de la solution permet à la division technique MCI de fournir un support à distance, tout en offrant accès et contrôle aux utilisateurs finaux.

Motor Controls Inc., est un fabricant de sur mesure avancé fournissant à de nombreux marchés mondiaux des commandes électriques, des produits structurels intégrés, des boîtiers électriques sur mesure, ainsi que des services avancés de traitement et de transport de l'eau.

