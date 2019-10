Motos representam 32% dos acidentes de trânsito. Saiba quais acessórios de segurança ajudam a evitá-los

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Você já parou para pensar na importância dos acessórios de segurança para veículos? Eles servem para garantir a proteção tanto do motorista quanto dos passageiros.

Mas infelizmente em nosso país este quesito muitas vezes é deixado de lado! Não ficou convencido?

E se dissermos que, segundo dados do Seguro DPVAT, cerca de 190 mil pessoas perderam a vida em acidentes envolvendo motos nos últimos 10 anos.

Esse tipo de veículo é o maior causador de acidentes de trânsito fatais em território brasileiro, representando 32% deles, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária .

E olha que o número de motos não chega nem perto do de carros quando observamos o total de veículos existentes na frota nacional de nosso país.

Falando em carros, estes ficam em segundo lugar no ranking de responsáveis por mortes no trânsito brasileiro, caracterizando 24% de todos os acidentes.

É interessante destacar que embora muitos acidentes sejam causados pela imprudência dos condutores, em grande parte deles os veículos se encontram defasados em relação aos ítens de segurança.

Com segurança não se brinca

É isso mesmo! Quando o assunto é segurança não há espaço para brincadeiras. Portanto, é fundamental que você invista em diversos acessórios para garantir que o seu veículo seja extremamente seguro.

Além disso, vale dizer que em muitos casos, apesar de possuírem os ítens necessários, as pessoas não fazem o devido uso deles.

Um exemplo bastante simples é o cinto de segurança. Apesar de ser obrigatório a mais de 18 anos, muitas pessoas ainda negligenciam a utilização deste acessório.

Trata-se de um dado alarmante, uma vez que o cinto é um dos principais aliados de motoristas e passageiros na prevenção de acidentes graves no trânsito.

Isso porque atualmente a maioria deles é fabricada com materiais bastante resistentes, além de utilizarem o sistema de três pontos, que envolve as principais partes do corpo das pessoas e mantêm elas mais seguras em caso de frenagens bruscas ou colisão.

No caso das motos, podemos citar os capacetes. O ítem minimiza os efeitos causados por impactos contra a cabeça do usuário em um eventual acidente.

Logo, trata-se de um acessório que pode salvar a vida de muitos pilotos. Entretanto, infelizmente algumas pessoas ainda insistem em não utilizá-lo.

Checar o veículo é importante

Muitas vezes pode parecer que está tudo em ordem com o seu veículo. Entretanto, é aí que mora o perigo. Alguns deles costumam falhar apenas no momento em que são realmente exigidos.

Assim, é muito importante analisar minuciosamente determinadas partes do automóvel de tempos em tempos, conferindo se está tudo em ordem. Entre elas, podemos citar:

Freios- é fundamental testar as pastilhas, os discos, os mangotes, as sapatas, as lonas e o hidrovácuo; Cinto de segurança- como destacamos acima, este é um dos principais acessórios de segurança que você pode ter em seu carro; Pneus em rodagem e estepe- isso porque pneus carecas podem favorecer aquaplanagens, derrapagens e até mesmo diminuir a intensidade dos freios. Além disso, é fundamental ter um estepe caso ocorra algum imprevisto com os pneus em rodagem; Macaco- Assim como os estepes, o macaco é essencial caso ocorra alguma eventualidade com os pneus em rodagem. Ele serve para que seja possível a troca ou instalação de um novo pneu quando necessário; Chave de roda- A chave de roda também participa do processo, servindo para trocar os pneus ou simplesmente afrouxar os parafusos; Triângulo- O triângulo também é muito relevante. Quando o veículo para na via por qualquer motivo ele é o responsável por alertar os outros motoristas que trafegam no local; Limpadores de para-brisa- Ele é muito útil quando começa a chover pois possibilita a manutenção da visibilidade do condutor; Esguicho- O esguicho auxilia na remoção de qualquer objeto ou sujeira que esteja dificultando com que o condutor enxergue a via; Desembaçador- Trata-se de mais um acessório simples que ajuda o motorista com a questão da visibilidade.

Esteja atento aos roubos e furtos

Além de se preocupar com a segurança do veículo enquanto ele está em movimento, também é bacana se atentar aos momentos em que ele está estacionado.

Por isso, existem mais alguns acessórios que podem ser muito importantes e úteis para seu carro. Entre eles, podemos citar:

Alarmes para motos carros e caminhões: devido ao visível o aumento de furtos e roubos de carros, o alarme automotivo se tornou, sem dúvidas, o mais eficaz e mais procurado acessório para segurança dos carros;

Travas para volante e pedal, as conhecidas travas carneiro: Trata-se de uma das opções anti-furto mais simples que existem. Instalada sob o painel, o dispositivo trava as rodas e impede que a ignição seja acionada. A instalação dura em torno de 40 minutos e é feita no miolo da chave de ignição e no cilindro mestre de freio.

A ClickSound pode te ajudar

A ClickSound é uma loja virtual de acessórios para carro preocupada em entender quais são as principais necessidades de cada cliente.

Assim, se você precisar de qualquer acessório relacionado à segurança veicular, pode procurar por nós.

A loja foi inaugurada em outubro de 2014, em São Paulo, por um grupo de apaixonados por carros.

Desde então trabalhamos com as melhores marcas, tanto nacionais quanto importadas.

Todas as compras podem ser realizadas online e de forma 100% segura, uma vez que a loja investe bastante em segurança digital.

Além disso, em caso de qualquer dúvida você também pode ligar para a loja pois possuímos uma equipe especializada para atendê-lo.

Por fim e não menos importante, você deve saber que a ClickSound trabalha com as melhores empresas de transporte para que seu produto chegue o mais rápido possível.

Venha conferir a loja virtual!

https://www.clicksound.com.br/

CONTATO: Márcio Ribeiro, Coord. de Marketing - (11) 2905-4834, marketing@clicksound.com.br

