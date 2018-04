MSO Technologie distribuera les équipements de remplissage de cartouches à jet d'encre InkCenter® de RIS

« Nous sommes ravis de nous associer à Franck Nguyen de MSO Technologie. Il sera un excellent partenaire pour représenter RIS en France. Ayant personnellement passé du temps avec Franck dans son entreprise et lors de salons commerciaux, et rencontré un grand nombre de ses clients actuels, MSO Technologie est le choix idéal pour notre expansion. La vaste portée de MSO sur le canal de la photographie spécialisée offrira à ses clients l'opportunité de bénéficier du service de remplissage de cartouches d'encre de RIS, qui était auparavant uniquement disponible chez les grands distributeurs. Nous sommes impatients de faire croître ensemble l'activité », a déclaré Vincent Hormovitis, vice-président des ventes et du développement commercial chez RIS.

Franck Nguyen, fondateur et directeur de MSO, a déclaré : « Ce nouveau partenariat avec Retail Inkjet Solutions s'inscrit en parfaite adéquation avec notre stratégie consistant à développer de nouveaux produits et services pour le marché français. Grâce à sa fantastique solution InkCenter®, qui remplit les cartouches à jet d'encre de HP, Epson, Canon et Brother, RIS offrira à nos clients de nouvelles opportunités de croissance. Nous sommes fiers d'être le premier distributeur de la solution InkCenter® en France, qui fait et fera partie intégrante d'une responsabilité sociale à l'égard des défis environnementaux mondiaux. Grâce aux investissements en recherche et développement de RIS depuis plus de 14 ans, MSO pourra les partager avec ses clients et délivrer une performance économique indiscutable et durable. »

David Lenny, président et PDG de RIS, a ajouté : « Au fil des années, MSO s'est démarquée en tant que source fiable de produits et services de maintenance de la plus haute qualité dans l'univers du traitement de l'image. La collaboration avec MSO apparaît comme une alliance naturelle pour RIS, qui nous offre une opportunité sans risque d'atteindre des clients potentiels que nous n'aurions pas atteints autrement. En travaillant avec Franck et son organisation, RIS peut développer davantage sa présence en Europe en ajoutant de nouveaux magasins de photographie indépendants à son portefeuille existant de distributeurs de chaînes de magasins qui proposent la solution de remplissage de cartouches à jet d'encre InkCenter® à ses clients. »

À propos de RIS

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) est leader dans le secteur de l'offre au détail de services de remplissage de cartouches à jet d'encre sur place. La borne brevetée InkCenter® de RIS est déployée dans plus de 670 boutiques de détail participantes à travers les États-Unis, le Canada, l'Europe et le Mexique - parmi lesquelles Costco Wholesale, Sam's Club, Auchan, Fry's Electronics, E.Leclerc, Cora, Intermarché, Saturn, et dans plusieurs bibliothèques universitaires sélectionnées. RIS propose à ses clients une qualité inégalée, tout en offrant des économies jusqu'à 70 %. Nos bornes InkCenter® s'intègrent harmonieusement aux environnements de vente au détail, et offrent une formidable expérience aux clients. RIS a été fondée en 2004 par d'anciens ingénieurs de chez HP, déterminés à créer une solution d'impression améliorée et moins coûteuse pour les clients, et possède son siège social à Carlsbad, en Californie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Go2RIS.com.

À propos de MSO Technologie

Fondée en 2006, MSO Technologie est une organisation de distribution B2B d'équipements de photographie basée à Collégien, en France. La société représente plusieurs FEO majeurs, parmi lesquels Noritsu, Mitsubishi, FujiFilm, Canon, DNP Photo Imaging, Museo et Fastbind. MSO propose à ses clients une large gamme de produits dans le domaine du traitement de l'image, parmi lesquels des imprimantes laser, des imprimantes grand format, des imprimantes photo, des mini-laboratoires, des équipements pour la production d'albums photo, ainsi qu'une gamme de cartouches d'encre, de papiers et autres consommables. MSO fournit également des services continus de maintenance après-vente, qui permettent aux clients de l'univers de la photographie de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, pendant que l'entretien et la maintenance de leurs équipements sont gérés par les techniciens hautement qualifiés de MSO. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.msotechnologie.fr.

