Mulheres na Bolsa de Valores Prefiro Put e a maneira descomplicada de falar sobre derivativos

"As opções são as melhores ferramentas para rentabilizar uma carteira de investimento, além de servir como Hedge , é um mercado extremamente poderoso. O grande problema é que a maioria dos investidores usam esse potente instrumento apenas para especulação, sendo assim não entendem o verdadeiro sentido das opções de ações" explica Stephanie idealizadora do perfil.



Derivativos são contratos que derivam a maior parte de seu valor com base em outro ativo.

Em ações se negocia partes de empresas e em opções são negociados risco e segurança, um mercado dividido entre Call (opção de compra) e Put (opção de venda) que conferem a seus titulares o direito de comprar ou vender um ativo em uma data futura por um preço predeterminado.

"O mercado de opções de ações para muitos é de difícil entendimento, são muitas variáveis que podem impactar nos preços. Por isso minha tentativa é trazer um educacional mais didático, eficaz e compreensível"

De fato, é um dos mercados dentro da bolsa de valores mais complexos, pois permite negociar sobre a oscilação dos preços de ativos financeiros diversos, como dólar, ações, taxas de juros, índice etc, em uma data futura.

Stephanie Mandolesi é hoje a única mulher a ter um canal exclusivo sobre o tema, em um universo predominantemente masculino.

As mulheres aumentam cada vez mais a participação na renda variável, a presença feminina entre os investidores atingiu 29% em 2021, segundo dados divulgados pela B3.

Para quem deseja conhecer mais sobre o tema, é possível acompanhar as explicações tanto no canal do youtube como também nas redes sociais do Prefiro Put.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727458/Stephanie_02.jpg

FONTE Prefiro Put

SOURCE Prefiro Put