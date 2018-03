Museu Dr. Guislain e Janssen abrem inscrições para candidatos ao Prêmio "Rompendo as barreiras do estigma" 2018

O prêmio reconhece uma pessoa, um projeto ou uma organização que tenha feito uma contribuição extraordinária para reduzir o estigma associado às doenças mentais. As indicações podem ser enviadas pelo site www.drguislainaward.org até o dia 15 de abril de 2018. O vencedor do prêmio receberá 50 mil dólares que devem auxiliar na manutenção das ações feitas em prol da redução do estigma social associado às doenças mentais.

"O estigma da saúde mental continua sendo um problema em todo o mundo e é importante reconhecer aqueles que trabalham para reduzi-lo e realizam avanços significativos para eliminar a visão negativa sobre as doenças mentais", disse René Stockman, padre, médico e diretor geral do Museu Dr. Guislain. "É um orgulho homenagear o legado e as contribuições do Dr. Guislain para a comunidade de saúde mental, inclusive seu desejo de inclusão para todos, por meio do prêmio anual 'Rompendo as barreiras do estigma'."

Uma comissão julgadora independente, composta de ativistas de todo o mundo e de autoridades renomadas no campo da saúde mental escolhe o vencedor do prêmio, que será homenageado em uma cerimônia realizada no Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro, na Cidade de Nova York.

Sotheara Chhim, médico, com mestrado em psicologia e título de Ph.D, foi selecionado como o vencedor do prêmio em 2017 por seu trabalho extraordinário no desenvolvimento de serviços de saúde mental no Camboja através de tratamentos científicos e da criação do programa "Operation Unchain", que combate o estigma da saúde mental. O Dr. Chhim é diretor executivo e psiquiatra consultor sênior da Organização Psicossocial Transcultural (Transcultural Psychosocial Organization – TPO) do Camboja, principal organização sem fins lucrativos do país no campo de tratamentos de saúde mental e apoio psicossocial. Sob sua liderança, a TPO do Camboja desenvolveu e implementou programas para aumentar a conscientização sobre a situação da saúde mental e psicossocial em muitas regiões do país. O Dr. Chhim e a TPO também oferecem aconselhamento, tratamento e serviços especializados em saúde mental para prisioneiros, sobreviventes de tortura e de violência baseada no gênero. Até o momento, mais de 220.000 pacientes e famílias se beneficiaram do trabalho dele e de sua equipe.

"A Janssen está profundamente comprometida em contribuir para eliminar o estigma associado às doenças mentais", disse o Dr. Husseini K. Manji, diretor global da área de neurociência da Janssen. "Este prêmio reconhece e celebra os defensores desta causa em todo o mundo, cujo trabalho está fazendo uma verdadeira diferença para as pessoas que vivem com doenças mentais, assim como para suas famílias e comunidades. Juntos com esses heróis, continuaremos a implementar mudanças para que todos sejam tratados de forma igual e possam viver livres do estigma."

A Janssen tem um compromisso constante com a promoção da pesquisa em neurociência, um legado que remonta ao trabalho do Dr. Paul Janssen (1926-2003). O "Dr. Paul" é conhecido como um dos médicos e pesquisadores mais talentosos e dedicados do século 20 no setor farmacêutico. Para homenagear seu legado, a Janssen apoia a comunidade de saúde mental e vários projetos e organizações de defesa dessa causa. Em 2011, a Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson criou a Healthy Minds (Mentes Saudáveis), uma iniciativa abrangente cujo objetivo é promover a colaboração entre parceiros do setor público, de biotecnologia e do setor farmacêutico para acelerar a descoberta de novas soluções terapêuticas para doenças e transtornos cerebrais.

Sobre o Prêmio Dr. Guislain "Rompendo as barreiras do estigma"

Indivíduos, organizações ou projetos de todo o mundo que tenham feito alguma contribuição excepcional para promover ou trabalhar com a conscientização sobre os tratamentos para saúde mental podem ser indicados* para receber o Prêmio Dr. Guislain "Rompendo as barreiras do estigma". O Prêmio é concedido a uma(s) pessoa(s), organização ou projeto que:

tenha contribuído excepcionalmente para os tratamentos da saúde mental no sentido mais amplo, em nível cultural e/ou social;

tenha contribuído genuinamente para reduzir o estigma associado às doenças mentais;

tenha promovido a atenção aos tratamentos da saúde mental; e

tenha feito tudo isso com paixão, criatividade e inovação.

O Prêmio Dr. Guislain "Rompendo as barreiras do estigma" homenageia o Dr. Joseph Guislain (1797-1860), um devotado ativista das pessoas com doenças mentais e o primeiro psiquiatra belga a fornecer tratamento com base científica para essas pessoas. Como defensor fervoroso das pessoas com doenças mentais, o Dr. Guislain trabalhou incansavelmente na defesa dos direitos dos pacientes e para ajudar a melhorar sua posição social. O Museu Dr. Guislain e a Janssen se uniram para patrocinar o prêmio, com financiamento da Janssen. As duas organizações têm um rico legado e um envolvimento de longa data no campo do tratamento, pesquisa e educação em doenças mentais.

Sobre o Museu Dr. Guislain

O Museu Dr. Guislain foi fundado em 1986, em Gante, na Bélgica. Oferece duas exposições permanentes sobre a história da psiquiatria e arte marginal e uma série de exposições temáticas temporárias. O museu exibe uma grande variedade de fotografias psiquiátricas, possui arquivos gerais que abrangem dois séculos e uma extensa biblioteca que conta a história da psiquiatria. O objetivo do museu é educar o público e esclarecer os mal-entendidos e preconceitos associados ao tratamento das doenças mentais. O Museu Dr. Guislain atrai 72 mil visitantes por ano.

*Funcionários da Johnson & Johnson, da Janssen Research & Development, LLC, e de suas respectivas afiliadas, subsidiárias, do Museu Dr. Guislain, qualquer agência promocional e familiares imediatos ou que residam com qualquer uma dessas pessoas não podem participar do Prêmio Dr. Guislain, seja para indicar candidatos, como candidatos ou como juízes do prêmio. Familiares imediatos são definidos como pais, irmãos ou qualquer pessoa que resida com tais funcionários.

