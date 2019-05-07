Nalini M. Rajamannan博士新報告強調保護病人權利
May 07, 2019, 00:47 ET
芝加哥2019年5月7日 /美通社/ -- 數百名病人在進行心臟直視手術時，其正當權利是否沒有得到保護，這個存在了12年的謎團目前正在浮出水面。
這起事件中，在未經病人同意或美國食品和藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)批准的情況下，Model 5100心臟瓣膜成型環被植入近700名病人體內。
最近根據美國《信息自由法》(Freedom of Information Act, FOIA)向FDA索要後拿到的相關文件指出這種做法是如何避開監管的。
週四（5月2日），被植入Model 5100的其中一位病人出現在芝加哥法庭上，要求根據新公開的文件對這起醫療事故訴訟進行重審。她在起訴書中對這種有欺詐性質的隱瞞重要信息的行為做出指控，而這些信息現已公開。被告要求法院駁回起訴，並有一個月的時間提交文件，解釋為什麼他們不會根據屬於西北大學(Northwestern University)FWA（Federalwide Assurance，聯邦範圍認證，指的是美國聯邦政府對將人類作為受試者的生物醫學研究的授權）聯邦法律範圍的新公開的FDA FOIA文件採取進一步行動。病人的代表律師將有21天的時間做出回應。
與此同時，一名心臟病學專家在她意識到植入該設備並未征得病人同意時退出Model 5100設備的研究，並於週五（5月3日）發佈了一份報告，重點闡述了本案的關鍵事實和相關文件內容：
- 病人于2006年開始植入本案中存在爭議的心臟瓣膜成型環。
- 截至2006年6月，西北大學官員正式停止了該設備的試驗項目，但於2008年7月在美國胸外科協會(American Association of Thoracic Surgery)主要期刊上發表的這項臨床研究的最終報告顯示，該研究在未經病人同意且未得到大學批准的情況下一直持續到2007年11月。
- 被植入病人體內的這一設備是由西北大學附屬醫院的一名外科醫生發明的，並未得到FDA批准。
2008年12月4日發佈的一篇新聞稿表明，參議院財政和參議院司法委員會(Senate Finance and Senate Judiciary)對Model 5100設備展開的多起調查已經啟動。
- 美國愛荷華州參議員查理斯-格拉斯利(Charles Grassley)在參議院調查中要求提供證據。
- 在為期六年的調查中，退出Model 5100研究的心臟病學專家Nalini Rajamannan博士對相關文件、回復和信件進行了審查。
- 最初，這名外科醫生、設備製造商和醫院聲稱參議院委員會收到的文件僅供參議員使用，但在法庭聽證會上確認，參議院議事程序規則(Standing Rules of the Senate)下的任何特權都不適用於這些文件。參議院第29條規則規定，根據美國憲法，僅行政機構可以在有關國家安全事務的行政會議上使用特權。
Rajamannan博士發表的《The Myxo File X報告》和《Myxo報告》全面介紹了2008年至2014年間參議院財政和參議院司法委員會對667名心臟瓣膜病人、傳媒、監管機構，立法機構和病人權利倡導者展開的調查。
週五，在Amazon.com上發佈的《Myxo File X報告》給出了Rajamannan博士關於發送給參議院的回復的深入分析，Rajamannan博士是人體實驗的目擊者。
FDA FOIA文件鏈接：
https://www.prnewswire.com/news-releases/foia-documents-cardiac-surgeon-implanted-experimental-devices-without-consent-300836043.html
Nalini Rajamannan博士是心血管醫學領域的心臟瓣膜專家，專注研究心臟瓣膜疾病已有31年。她持有聖母大學(University of Notre Dame)的本科科學預科學位和梅奧醫學院(Mayo Medical School)的醫學博士學位，並在梅奧醫院(Mayo Clinic)內科和心臟科接受了研究生培訓。她還曾在梅奧醫院擔任內科醫學顧問。目前，她在威斯康辛州的Most Sacred Heart of Jesus Cardiology and Valvular Institute研究所從事瓣膜性心臟病的醫療顧問工作。
圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/881381/The_Myxo_File_X.jpg
PDF - https://mma.prnewswire.com/media/881382/The_Myxo_File_X_PDF.pdf?p=original
Dr. Nalini Rajamannan
SOURCE Dr. Nalini Rajamannan
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