Nalini M. Rajamannan博士新报告强调保护患者权利
May 06, 2019, 23:10 ET
芝加哥2019年5月6日 /美通社/ -- 数百名患者在进行心脏直视手术时，其正当权利是否没有得到保护，这个存在了12年的谜团目前正在浮出水面。
这起事件中，在未经患者同意或美国食品和药物管理局(Food and Drug Administration, FDA)批准的情况下，Model 5100心脏瓣膜成型环被植入近700名患者体内。
最近根据美国《信息自由法》(Freedom of Information Act, FOIA)向FDA索要后拿到的相关文件指出这种做法是如何避开监管的。
周四（5月2日），被植入Model 5100的其中一位患者出现在芝加哥法庭上，要求根据新公开的文件对这起医疗事故诉讼进行重审。她在起诉书中对这种有欺诈性质的隐瞒重要信息的行为做出指控，而这些信息现已公开。被告要求法院驳回起诉，并有一个月的时间提交文件，解释为什么他们不会根据属于西北大学(Northwestern University)FWA（Federalwide Assurance，联邦范围认证，指的是美国联邦政府对将人类作为受试者的生物医学研究的授权）联邦法律范围的新公开的FDA FOIA文件采取进一步行动。患者的代表律师将有21天的时间做出回应。
与此同时，一名心脏病学专家在她意识到植入该设备并未征得患者同意时退出Model 5100设备的研究，并于周五（5月3日）发布了一份报告，重点阐述了本案的关键事实和相关文件内容：
- 患者于2006年开始植入本案中存在争议的心脏瓣膜成型环。
- 截至2006年6月，西北大学官员正式停止了该设备的试验项目，但于2008年7月在美国胸外科协会(American Association of Thoracic Surgery)主要期刊上发表的这项临床研究的最终报告显示，该研究在未经患者同意且未得到大学批准的情况下一直持续到2007年11月。
- 被植入患者体内的这一设备是由西北大学附属医院的一名外科医生发明的，并未得到FDA批准。
- 2008年12月4日发布的一篇新闻稿表明，参议院财政和参议院司法委员会(Senate Finance and Senate Judiciary)对Model 5100设备展开的多起调查已经启动。
- 美国爱荷华州参议员查尔斯-格拉斯利(Charles Grassley)在参议院调查中要求提供证据。
- 在为期六年的调查中，退出Model 5100研究的心脏病学专家Nalini Rajamannan博士对相关文件、回复和信件进行了审查。
- 最初，这名外科医生、设备制造商和医院声称参议院委员会收到的文件仅供参议员使用，但在法庭听证会上确认，参议院议事程序规则(Standing Rules of the Senate)下的任何特权都不适用于这些文件。参议院第29条规则规定，根据美国宪法，仅行政机构可以在有关国家安全事务的行政会议上使用特权。
Rajamannan博士发表的《The Myxo File X报告》和《Myxo报告》全面介绍了2008年至2014年间参议院财政和参议院司法委员会对667名心脏瓣膜患者、媒体、监管机构，立法机构和患者权利倡导者展开的调查。
周五，在Amazon.com上发布的《Myxo File X报告》给出了Rajamannan博士关于发送给参议院的回复的深入分析，Rajamannan博士是人体实验的目击者。
FDA FOIA文件链接：
https://www.prnewswire.com/news-releases/foia-documents-cardiac-surgeon-implanted-experimental-devices-without-consent-300836043.html
Nalini Rajamannan博士是心血管医学领域的心脏瓣膜专家，专注研究心脏瓣膜疾病已有31年。她持有圣母大学(University of Notre Dame)的本科科学预科学位和梅奥医学院(Mayo Medical School)的医学博士学位，并在梅奥医院(Mayo Clinic)内科和心脏科接受了研究生培训。她还曾在梅奥医院担任内科医学顾问。目前，她在威斯康星州的Most Sacred Heart of Jesus Cardiology and Valvular Institute研究所从事瓣膜性心脏病的医疗咨询工作。
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图片 - https://mma.prnewswire.com/media/881381/The_Myxo_File_X.jpg
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Dr. Nalini Rajamannan
SOURCE Dr. Nalini Rajamannan
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