Nasdaq BWise reúne executivos para discutir as tendências da Governança, Risco e Compliance (GRC)

Para discutir as novas tendências do setor, a Nasdaq BWise – líder mundial em tecnologia para GRC – promove no dia 10 de abril o Summit "GRC Estratégico: Uma visão além da conformidade", que contará com a presença de Howard Zev, Vice-presidente da companhia para as Américas.

Durante o evento, Howard dará sua visão sobre o futuro do GRC. Além dele, também estarão presentes líderes de diversos setores, incluindo B3, Porto Seguro, BNP Paribas Cardif, Banco Votorantim e M. Dias Branco, que terão seus casos de sucesso compartilhados.

"Atualmente, para que haja efetividade na gestão de Governança, Risco e Compliance é imprescindível contar com uma tecnologia inteligente para auxiliar as áreas de negócio na identificação dos riscos relevantes das organizações. Por isso, buscando evolução neste tema, queremos discutir sobre os desafios, trocar experiências e refletir sobre as inovações em Risk Analytics, Machine Learning e Inteligência Artificial", diz Claudinei Elias, Managing Director da Nasdaq BWise no Brasil.

O Summit abordará temas de relevância para o mercado, tais como: casos de sucesso, modelos estruturais e as inovações do GRC Cognitivo, o uso de Data Analytics, sistemas regulatórios, compliance, cibersecurity, além de um painel especial com executivos globais para discutir inovações no setor.

Informações:

Summit Nasdaq BWise

Data: 10/04/2018

Local: Casa Traffô - Rua Gomes de Carvalho, 560, São Paulo

Horário: 09h às 18h



Sobre a Nasdaq Bwise

A Nasdaq BWise é líder mundial em tecnologia para Governança, Riscos e Compliance (GRC). Baseada em alta performance na gestão de processos de negócios, a plataforma fornece soluções para as áreas de Gestão de Riscos, Controle Interno, Auditoria Interna, Compliance e Gestão de Políticas e Segurança da Informação aplicáveis a diversos segmentos.

Com a plataforma, as instituições conseguem também cumprir as regulamentações estabelecidas pelas mais importantes leis anticorrupção do mundo como a FCPA, a Lei Norte-Americana criada na época do Watergate, a UK Bribery Act, e a Lei Anticorrupção Brasileira, em vigor desde 2013.

Para saber mais sobre o Nasdaq Bwise, acesse:

http://www.bwise.com/about/a-nasdaq-bwise-e-lider-mundial-em-software-de-governanca-risk-and-compliance-grc

Mais informações:

G&A Comunicação

Natália Pereira – nataliapereira@gaspar.com.br (11) 3037-3215

Mariana Giordão – marianagiordao@gaspar.com.br (11) 3037-3205

FONTE Nasdaq BWise

