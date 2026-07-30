Netcore s'appelle désormais Netcore.ai et devient ainsi la première plateforme de marketing agentique à partager la responsabilité de la croissance de la clientèle.

Ce changement d'image marque un tournant structurel : d'éditeur de logiciels à partenaire nativement conçu autour de l'IAmodèl, s'appuyant sur sept agents autonomes et un modèle de copropriété humaine

LONDRES, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Netcore Cloud, leader mondial dans les domaines du MarTech, de l'engagement client, du CPaaS, du marketing par e-mail et de la découverte de produits, a annoncé aujourd'hui son changement de nom pour devenir Netcore.ai, marquant ainsi la transition officielle de l'entreprise vers une plateforme de marketing agentique. Cette nouvelle identité reflète un changement fondamental dans le mode de fonctionnement de Netcore : ses sept agents IA planifient, exécutent, analysent et optimisent désormais de manière autonome les campagnes marketing tout au long du cycle de vie complet du client, tandis que les ingénieurs de croissance MarTech de Netcore continuent d'assumer une responsabilité conjointe quant aux résultats de croissance de chaque client. Netcore.ai est la première plateforme du secteur à aller au-delà de la simple fourniture de logiciels pour s'orienter vers un modèle de responsabilité partagée des résultats, dans lequel la réussite du fournisseur est structurellement liée à celle du client.

Netcore is now Netcore.ai, becoming the first agentic marketing platform to share accountability for customer growth

Cette annonce marque un changement structurel dans la manière dont les technologies marketing destinées aux entreprises sont commercialisées et fournies. Alors que la plupart des plateformes se limitent aux fonctionnalités et à la configuration, le modèle de Netcore met en place des équipes dédiées qui assument conjointement la responsabilité des résultats des campagnes, des résultats du déploiement et de la contribution au chiffre d'affaires.

Une infrastructure unifiée couvrant l'ensemble du parcours client, où les agents tirent des enseignements de chaque interaction

Netcore accompagne désormais l'ensemble du parcours client, depuis l'intention d'achat jusqu'à l'optimisation de la valeur vie client (CLTV). La plateforme de marketing agentique de Netcore regroupe en une seule solution l'engagement client, la découverte de produits, la personnalisation, la plateforme de données clients (CDP), le marketing par e-mail et les canaux CPaaS. Tous les signaux issus de ces fonctionnalités sont acheminés vers une couche contextuelle et une couche de gouvernance centrales, qui établissent en temps réel une vue unifiée et gérée en fonction du consentement de chaque client et de son parcours.

Cette architecture unifiée constitue la base sur laquelle fonctionnent les sept agents IA de Netcore. Les agents planifient, mettent en œuvre, analysent et optimisent de manière autonome des campagnes marketing hyper-personnalisées sur tous les canaux et à chaque étape du cycle de vie du client. Comme tous les agents s'appuient sur la même couche contextuelle, les décisions prises dans un canal sont immédiatement disponibles dans tous les autres.

Les humains et les agents, travaillant main dans la main

Une exécution autonome ne signifie pas une exécution sans assistance. Chaque client est accompagné par un ingénieur de croissance Netcore expérimenté qui surveille les performances, analyse les indicateurs et intervient lorsque son jugement est nécessaire. Ces agents gèrent un volume et un rythme de travail qu'aucune équipe humaine ne pourrait supporter. Les ingénieurs de croissance apportent une expertise approfondie du domaine et des stratégies éprouvées pour aider les clients à atteindre, voire à dépasser, les références du secteur.

« La plupart des plateformes vous remettent les clés et se mettent en retrait », a déclaré Rajesh Jain, fondateur et directeur général de Netcore. « Nous avons conçu cela différemment. Ce sont les agents qui mènent les campagnes. Nos équipes pleinement impliquées. Et nous assumons la même responsabilité quant aux résultats obtenus par nos clients. »

Tarification basée sur les résultats

Le modèle de copropriété humaine de Netcore formalise ce qui, historiquement, relevait de la bonne volonté dans les relations avec les fournisseurs. Dans le cadre de ce modèle, Netcore ne se contente pas de fournir des logiciels et d'en mesurer l'utilisation. L'entreprise articule son intervention autour des indicateurs clés de performance (KPI) de l'activité du client, ses équipes étant directement responsables des résultats que la plateforme a été mise en place pour atteindre.

Cela signifie que les clients bénéficient simultanément de deux avantages : la rapidité d'exécution des agents IA qui interviennent sur des millions de points de contact avec la clientèle sans aucune intervention manuelle, ainsi que la continuité stratégique assurée par une équipe dédiée qui s'investit tant sur le plan financier qu'opérationnel pour faire évoluer les résultats.

Ce modèle est spécialement conçu pour les services marketing qui subissent une pression croissante pour démontrer la contribution de leurs investissements technologiques au chiffre d'affaires, et pas seulement l'adoption de la plateforme.

La plateforme de marketing agentique est désormais disponible dans l'ensemble des régions où Netcore est présent : en Inde, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Les clients professionnels peuvent accéder à l'intégralité de la plateforme, y compris la couche contextuelle unifiée et les sept agents IA, via la structure de collaboration existante de Netcore.

À propos de Netcore

Netcore, une plateforme de marketing agentique de premier plan, s'appuie sur sa suite complète d'outils d'engagement client pour créer des expériences personnalisées et omnicanales. Plus de 6 500 marques lui font confiance dans des secteurs tels que le commerce électronique, la vente au détail, les services bancaires et financiers, les médias et le divertissement ainsi que le tourisme. Parmi ses clients les plus renommés figurent Walmart, Unilever, Tommy Hilfiger, Domino's, McDonald's, Pizza Hut et Crocs. Netcore a obtenu la certification de niveau 3 du modèle CMMI® de l'ISACA, délivrée par Equalitas Certifications Limited, ce qui confirme son engagement en faveur de l'excellence des processus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur netcore.ai Voici un aperçu de notre site web : https://netcore.ai/about-us/