New Star Club de Benefícios: a jovem startup brasileira que promete revolucionar o setor de serviços e assistências

FLORIANÓPOLIS, Brazil, 31 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Um dos segmentos de mercado que cresceu no Brasil nos últimos anos, é o de assistências e seguros, e essa tendência pôde ser observada, principalmente, no último ano (2019).

Segundo dados divulgados pela FenaPrevi, no primeiro semestre de 2019 o setor de seguros pessoais movimentou algo em torno de R$ 21 bilhões de reais apenas nesse período de três meses, o que são números surpreendentes.

Para se ter uma ideia, o crescimento em arrecadação no mercado segurador, como um todo, foi de aproximadamente 400 bilhões em 2017. (Fonte: ANS/Susep)

Com um mercado cada vez mais promissor o surgimento de novas empresas no setor se torna cada vez mais frequente como é o caso da catarinense New Star Club de Benefícios.

Segundo Denílson Silva, presidente da empresa, atuar em um mercado de grandes oportunidades tem os seus desafios. " Para se destacar em um ambiente polarizado por grandes players é preciso inovar, reduzir a curva de aprendizado e investir em parcerias sólidas, como a que temos com a Previsul, empresa do Grupo Caixa Seguradora com mais de 113 anos de know-how", explica.

As expectativas para o setor são elevadas e tudo indica que os números apresentados em 2019 referente aos serviços de seguros e assistências tendem a ser superados em 2020.

Os brasileiros já entenderam a importância dos seguros de proteção pessoal e no rank dos serviços mais contratados estão os seguros de vida, de acidentes pessoais, viagem seguido do educacional.

Para Raphael Branco, CDO da New Star Club de Benefícios, ainda existe muito espaço para se explorar o desenvolvimento de novas soluções. "Vivemos em plena era do Big Data, Machine Learn e do A.I, e essas tecnologias estarão cada vez mais presentes no setor facilitando e se antecipando as necessidades das pessoas", afirma.

FONTE New Star Club de Benefícios

SOURCE New Star Club de Benefícios