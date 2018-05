Nexen Tire apporte son soutien à la campagne de sécurité routière « Vision Zero » du département des Transports de la ville de New York

La campagne « Vision Zero » a pour but de former des conducteurs du monde entier à une conduite sûre et à l'entretien des véhicules. Dans son clip de 15 secondes présenté pour la première fois le 23 avril, Nexen Tire sensibilise les 30 millions de conducteurs dans le monde qui dépendent de ses pneumatiques pour assurer leur sécurité sur la route. La communication de Nexen Tire sera diffusée jusqu'au 31 décembre et transmettra en continu un message sur la sécurité des conducteurs aux visiteurs quotidiens de Duffy Square (estimés à 1,5 million), dans le district de Times Square.

« La priorité absolue de Nexen Tire a toujours été la sécurité et nous sommes fiers de soutenir le département des Transports de la ville de New York dans sa campagne de sécurité auprès des automobilistes », a déclaré Jong Sun Kim, PDG de Nexen Tire USA. « En transmettant un message par le biais de panneaux d'affichage, à l'emplacement le plus touristique au monde, nous espérons montrer que nos efforts ne serviront pas seulement à développer la qualité et la sécurité de nos pneumatiques mais aussi à sensibiliser à la sécurité au volant. »

Une annonce publicitaire de 15 secondes de Nexen Tire suivra immédiatement le message « Vision Zero » du département des Transports. Le clip sera également diffusé au cours de la célèbre parade de Thanksgiving et du compte à rebours de la Saint-Sylvestre à Times Square et transmettra un message sur les équipements de sécurité et sur la sécurité des conducteurs aux touristes du monde entier et aux citoyens américains, qui pourront le relayer à leur tour. L'intégralité de la vidéo est visible sur : https://www.youtube.com/watch?v=iLJ-Zzi44is.

À propos de Nexen Tire

Nexen Tire, fondé en 1942, est un fabricant mondial de pneumatiques dont le siège social se trouve à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud et à Séoul, en Corée du Sud. Nexen Tire, fabricant de pneumatiques qui connaît l'une des plus fortes croissances au monde, collabore avec 491 concessionnaires répartis dans 141 pays à travers le monde (données de juillet 2015) ; il possède trois usines de fabrication - deux en Corée (à Yangsan et à Changnyeong) et une en Chine (à Qingdao). Une autre usine à Zatec, en République tchèque, sera opérationnelle en 2018. Nexen Tire produit des pneumatiques pour véhicules de tourisme, véhicules utilitaires sportifs et camions légers, en s'appuyant sur une technologie avancée et l'excellence dans la conception. La société se concentre également sur la production de pneumatiques UHP (ultra haute performance), qui reposent sur des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneumatiques d'équipement d'origine à des constructeurs automobiles d'envergure mondiale dans différents pays du globe. En 2014, la société a réalisé un grand chelem en remportant les quatre prix les plus prestigieux au monde en termes de conception, une première parmi les différents fabricants internationaux de pneumatiques. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : http://www.nexentire.com.

