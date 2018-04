Nexen Tire clôt avec succès son PURPLE SUMMIT Manchester 2018 pour ses partenaires d'affaires du monde entier

Organisé du 20 au 23 avril au Royaume-Uni, dans la ville du partenaire de Nexen Tire, le Manchester City Football Club (Manchester City), le PURPLE SUMMIT Manchester 2018 démontre les efforts de l'entreprise pour stimuler et renforcer ses relations avec des partenaires commerciaux dans le monde. La campagne de cette année, qui a accueilli plus de 60 invités ,a été particulièrement significative pour Manchester City car le club vient de remporter la Premier League, le championnat d'Angleterre de football.

« Une fois de plus, nous sommes fiers d'avoir accueilli le PURPLE SUMMIT Manchester 2018 pour nos partenaires et clients dans le monde », a déclaré Travis Kang, PDG de Nexen Tire. « Nous resterons déterminés à investir et approfondir nos relations commerciales grâce au PURPLE SUMIT, qui a été développé et conçu pour inspirer et stimuler nos partenaires les plus proches dans le monde. »

Davantage d'opportunités de mise en réseau et de partage d'histoires de réussite

Le PURPLE SUMMIT de cette année a fourni aux personnes présentes davantage d'opportunités de mise en réseau et de temps de détente pour découvrir la ville. Alors que le nouveau site de fabrication en République tchèque sera bientôt opérationnel, l'entreprise a présenté ses futurs plans d'activité et ses projections pour un avenir meilleur. La conférence principale, qui s'est tenue le dimanche 22 avril, a également été réorganisée pour inclure des segments tels que la présentation des activités de pneus tubes et pneus pleins ainsi que pour offrir des relations commerciales étendues et partager des succes stories de nos partenaires. Avec la participation du City Football Group, le PURPLE SUMMIT Manchester 2018b a également souligné les rapports stratégiques réussis entre Nexen Tire et Manchester City.

« Sponsor Match Day » avec plusieurs évènements pour les fans notamment le défi Nexen Skills

Les participants au PURPLE SUMMIT ont été invités à se joindre à Nexen Tire à l'Etihad Stadium pour assister au match de Manchester City contre Swansea City A.F.C le 22 avril. Lors du « Sponsor Match Day », les partenaires et le fans de Manchester City fans ont eu l'opportunité de découvrir au maximum les marques avec la zone d'activité de Nexen Tire qui proposait des activités amusantes pour les personnes présentes et leurs familles.

Le « Sponsor Match Day » comprenait également pendant la mi-temps la phase finale du 'Nexen Skills Challenge', un défi sur trois mois où de jeunes footballeurs ont rivalisé de talent pour tenter des remporter des trophées. Lors de l'événement final, les deux meilleurs concurrents ont été honorés par Nexen Tire. Le défi 'Nexen Skills' a commencé en février 2018 pour les jeunes footballeurs et leur ont permis de vivre des expérience de premier ordre, d'obtenir des tickets pour des matchs et des sachets surprises. Les joueurs participants auront aussi l'opportunité d'être entraînés par le City Football Club.

