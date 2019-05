Nômade pelo mundo: Almir Junior deixa ramo empresarial e explica como sair da zona de conforto pode ser o caminho para a felicidade

"Minha agência estava dando muito certo e eu, com apenas 24 anos, ganhava mais de cinco dígitos por mês. Mas eu queria mais. Meu sonho era ser livre e viver viajando o mundo, mas na minha cabeça o único meio de fazer isso era ficar milionário antes. Até que conheci uma menina, a Ana, que viajava o mundo inteiro mesmo sem ter muita grana. Ela ia fazendo dinheiro pelo caminho. Mais do que viajar, ela tinha vida, uma energia diferente", conta o influenciador.

Deparar-se com uma realidade tão distinta mexeu com a cabeça de Almir. Depois de um tempo, então, deixou para trás a empresa que fundou do absoluto zero e resolveu começar suas viagens mesmo sem tudo que esperava em sua conta no banco. A zona de conforto ficou para trás e uma nova vida começou, sem CEP ou residência física.

"Eu precisei me livrar da vida que tinha planejado para viver a vida que estava esperando por mim, seguindo o exemplo da Ana, me propus a não gastar o dinheiro que ganhei vendendo minha empresa. Se ela ganha a grana durante o caminho, farei o mesmo. Comecei, então, a tocar nas ruas e metrôs de onde eu estava. Só queria viver livre, sem trocar todo meu tempo por pedaços de papel. E consegui", valoriza.

A experiência não podia ter dado mais certo. Em um ano e meio de mochilão, visitou mais de 100 cidades em 20 países diferentes. Neste processo, conheceu pessoas novas, lugares únicos e culturas bem diferentes do que estava acostumado. Tudo isso com dinheiro que fez não só com a música, mas também vendendo brigadeiro e atuando como tradutor de inglês e espanhol, língua que aprendeu durante a viagem. Ao todo, foram menos de 60 dias trabalhando para bancar tudo.

No meio de suas viagens, Almir resolveu criar conteúdo sobre sua trajetória, visando inspirar o máximo de pessoas justamente a sair da zona de conforto e realizar seus sonhos. O @euvivoisso foi crescendo e ele usou desse público para monetizar, transformando isso em um outro trabalho: o de nômade digital.

"Comecei a empreender e transformar seguidores em clientes. Trabalho de qualquer lugar do mundo, crio meus produtos digitais, faço vídeos no YouTube, montei minha loja virtual, dou mentoria, produzo conteúdo exclusivo para assinantes no Instagram e ganho dinheiro na internet até quando eu estou dormindo, enfim. É só o começo", afirma o produtor.

O que era para ser um "ano sabático" em busca de um novo propósito de vida, virou uma grande jornada de três anos, realizando sonhos e descobrindo uma nova forma de empreender. Fazendo dinheiro nas ruas e na internet, Almir Junior serve de exemplo para milhares de pessoas que também sonham em viajar, mas seguem esperando ter muito dinheiro para isso.

"Conquistei minha liberdade de tempo, geográfica e financeira, ajudando outras pessoas a fazer o mesmo. O resultado que eu tenho hoje é maior e mais gratificante do que na época da agência. Valeu a pena arriscar tudo", finaliza o influenciador.

Sobre Almir Junior

https://www.instagram.com/euvivoisso

https://www.youtube.com/almirjuniorcom

