Nordex Acciona prevê que leilão A-6 abrirá oportunidades em eólica por conta de equipamentos maiores

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A perspectiva de que o leilão A-6, do próximo dia 31 de agosto, comercialize em torno de 1 GW de energia eólica, é um fator positivo para o setor tanto do ponto de vista de novos projetos quanto dos fornecedores. Para a Nordex Acciona, uma das maiores fornecedoras de turbinas para geração de energia eólica no mundo, embora este patamar esteja abaixo do que o mercado necessita para uma recuperação mais consistente, o leilão ajudará no processo de retomada dos negócios.

"A Nordex Acciona está otimista com o leilão A-6 mesmo sabendo que a competição será grande. Conseguimos desenvolver novos fornecedores e melhorar os processos junto aos fornecedores tradicionais para assegurar boas condições de custos", conta David Lobo Sigismondi, diretor comercial da empresa. "Temos atuado para dar longevidade e previsibilidade aos fornecedores em troca de custos mais competitivos, em um processo de ganho para as duas partes", observa.

Em sua avaliação, os projetos inscritos vão demandar turbinas maiores que 3,0 MW, segmento no qual a Nordex é pioneira no país. Essa tendência, pela instalação de equipamentos robustos, permite melhor aproveitamento dos ventos e do terreno. A fabricante tem hoje o aerogerador de maior porte em operação e fabricação em série no Brasil - o AW3000, que pode chegar a 3,5 MW – e está trazendo para o mercado brasileiro o Delta 4000, que varia de 4,0 a 4,8 MW. "O maior porte dos equipamentos e a disponibilidade local é um dos fatores que nos permitiu ganhar mercado nos últimos anos e fechar importantes contratos", conta.

A Nordex Acciona firmou recentemente seu maior contrato para um só projeto em âmbito global – o fornecimento de 191 Aerogeradores para o Parque Eólico da Enel Green Power –, atingindo a marca de 1,9 GW entre projetos instalados e em construção no país.

A Nordex está à frente de alguns dos maiores parques eólicos do país. A empresa começa, em 2019, a construção do parque eólico de Fortim, de Furnas, com 41 aerogeradores e capacidade instalada de 123 MW. Já em construção está o de Lagoa do Barro e potência instalada de 195 MW.

