Norgine France avec 100 ans d'expertise inaugure de nouveaux investissements de production

Depuis 2015, la société a investi au total 8 millions d'Euros dans ses capacités de fabrication et de qualité. Cela inclut une nouvelle technologie pour produire MOVICOL® Ready to Take et des installations d'emballage supplémentaires pour LYMPHOSEEK® et DANTRIUM® IV.

Norgine emploie plus de 1000 personnes en Europe et en Australie - avec plus de 200 employés en France, situés à Dreux et Rueil Malmaison:

Site de Dreux: activités de fabrication, de contrôle qualité et de fabrication sous contrat. Norgine produit une quinzaine de médicaments à Dreux pour approvisionner 50 pays.

Rueil Malmaison: activités commerciales.

Peter Stein, PDG de Norgine, a déclaré: «Un atout de Norgine en tant que partenaire réside dans ses installations de fabrication et de distribution de haute qualité à Hengoed, au Pays de Galles et à Dreux, en France. Ceux-ci permettent à Norgine d'intégrer et de lancer de nouveaux produits pharmaceutiques et équipement médical innovants qui créent de la valeur aux professionnels de la santé et améliorent la vie des patients."

