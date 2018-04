Nota técnica do Ministério da Saúde sobre tratamento de Artrite Reumatoide foi revista, informa Sociedade Brasileira de Reumatologia

"A relação custo-minimização continua, mas os reumatologistas têm a possibilidade de prescrever determinados medicamentos biológicos, em situações específicas", explica Dr. Georges Christopoulos, presidente da SBR. "Estamos bastante satisfeitos e reconhecemos a sensibilidade do Departamento de Assistência Farmacêutica em restauras orientações do PCDT de Artrite Reumatoide, o qual foi construído com muito esforço ao longo de mais de 10 anos, e privilegia a saúde e qualidade de vida do paciente".

Artrite Reumatoide - Estima–se que a "AR" afete aproximadamente 1,5 por cento da população, principalmente mulheres. Apesar da origem genética, sabe-se que fatores ambientais também podem desencadear a doença, como o tabagismo.

Dor, inchaço nas articulações, sensação de calor e vermelhidão por mais de quatro semanas são sintomas de Artrite Reumatoide. Segundo estudo da Comissão de AR da Sociedade Brasileira de Reumatologia, aproximadamente 55 por cento dos pacientes têm diagnóstico tardio – o que pode levar à incapacidade física e funcional.

Para mais informação sobre a nova Nota Técnica e sobre Artrite Reumatoide, acesse www.reumatologia.org.br.

A Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) é uma associação civil científica, sem fins lucrativos, fundada em 1949, com o objetivo de promover o desenvolvimento cientifico e da especialidade no Brasil. Hoje, conta com mais de 2 mil associados, distribuídos em 24 sociedades regionais estaduais e mantem assessorias e comissões científicas por áreas de especialidade, além de representações em associações nacionais e internacionais e junto ao Ministério da Saúde. A SBR é responsável pela certificação de especialistas em reumatologia, área médica que engloba mais de 120 diferentes doenças. É filiada à Associação Médica Brasileira. Para mais informações, acesse www.reumatologia.org.br e siga suas ações, iniciativas e novidades pelo Facebook. (sbreumatologia)

Contato – SPMJ Comunicações, spmj@spmj.com.br, 11.3289-2699

FONTE Sociedade Brasileira de Reumatologia - SBR

SOURCE Sociedade Brasileira de Reumatologia - SBR

Related Links

http://www.reumatologia.org.br