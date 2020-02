Nouveau parfum pour hommes de Philipp Plein

NO LIMIT$ est le nom du mégaspectacle automne-hiver-2020 de Philipp Plein, qui a présenté la dernière collection ainsi que le nouveau parfum NO LIMIT$ sous forme de carte de crédit illimitée.

Le samedi 22 février, le spectacle Philipp Plein a eu lieu dans un immense garage équipé d'un avion de chasse, d'un hélicoptère, d'un bateau offshore et de super voitures, tous recouverts de feuilles d'or, et en présence d'Alberto Morillas, le maître parfumeur qui a créé le nouveau parfum avec Philipp Plein et Patrizio Stella, le directeur général de Philipp Plein Parfums.

Parmi les invités étaient plusieurs stars et icônes présents comme Jada Pinkett Smith, Ellen von Unwerth, Cameron Dallas, Maye Musk et le rappeur américain Tyga qui s'est produit avec Missy Elliot et Timbaland qui fut le DJ à la fête qui a eu lieu après le spectacle. L'événement de Philipp Plein fut un spectacle incroyable et spectaculaire.

Baptisée NO LIMIT$, son nom parle pour elle: cette fragrance illustre parfaitement les mille et une vies de Philipp Plein, qui crée ses propres règles du jeu et règne sur un univers fait d'opportunités infinies, d'argent, de réussites et de pouvoir illimité, mais aussi de divertissements et de plaisirs sans limites.

Alors que THE $KULL, incarnation d'une volonté suprême de vivre sa vie le plus intensément possible, met l'éternité en bouteille, NO LIMIT$ constitue une invitation sans frontières, lancée à travers le monde, à la communauté Philipp Plein et aux millennials, à entrer dans son univers excessif, hédoniste, sans limites et survolté.

Afin de rassembler cette source infinie de tout, Philipp Plein a opté pour le symbole de prospérité ultime – une carte de crédit Black aux mille milliards: le sésame pour accéder à son univers sans complexes, au cœur duquel l'argent est roi.

« Existe-t-il un moyen plus direct d'affirmer que vous avez rejoint un univers sans limites qu'en arborant une carte aux mille milliards?… Désormais aucun de vos rêves n'est inatteignable.

Un message simple et puissant.

NO LIMIT$ est le sésame qui vous permet d'accomplir plus que vous n'avez jamais désiré. Il y est question de plaisir, de désir, d'argent et de sexe.

Avec ma nouvelle fragrance, votre vie sera SANS LIMIT$.

Alors rejoignez-nous, je viens de vous en garantir l'accès! ».

Philipp Plein, fondateur & propriétaire de PHILIPP PLEIN

LA BOUTEILLE

UNE CATE DE CRÉDIT BLACK ILLIMITÉEPOUR ENTRER DANS L'UNIVERS EXCESSIF ET SURVOLTÉ DE PHILIPP PLEIN

Pour la toute première fois, une fragrance a été versée sur une carte de crédit, taillée dans un verre noir laqué, estampillée au nom de PHILIPP PLEIN et marquée du symbole de vie iconique de la tête de mort, étincelant au cœur de l'hexagone qui porte son nom.

L'année de naissance de Philipp Plein s'affiche sur l'identifiant, tandis que la puce a été transformée en capuchon du vaporisateur.

Avec en filigrane la tête de mort et le symbole $ qui trônent en son centre, le coffret à imprimé lenticulaire coulisse pour sortir la bouteille de son étui.

LE PARFUM

LE TATOUAGE OLFACTIF DE PHILIPP PLEIN: UNE TEMPÊTE D'ÉNERGIE, D'ARGENT, DE SEXE & DE MUSCLES

Insufflé par Philipp Plein lui-même, le parfum NO LIMIT$ est né d'une création conjointe avec le maître parfumeur Alberto Morillas, acclamé dans le monde entier. Il est l'affirmation d'un luxe audacieux et actuel, une senteur caractéristique unique en son genre, que l'on identifie immédiatement.

Taillé sur mesure par le Roi du Parfum, il réussit à saisir la personnalité plus grande que nature et la vivacité irréfrénable du Roi du Présent Philipp Klein. Une puissante affirmation olfactive, chargée d'accords inédits, composés sur mesure et d'ingrédients rares très luxueux.

« NO LIMIT$ de PHILIPP PLEIN est un parfum survolté, une tempête de sexe, d'énergie, d'argent et de muscles. J'ai voulu enfermer dans cette fragrance l'endurance à toute épreuve de Philipp, son mode de vie excessif et fascinant, son univers défiant toutes les limites imaginables.

J'ai eu envie de créer pour lui un tatouage olfactif indélébile et sexy ».

Alberto Morillas, Maître Parfumeur

Composé de notes épicées, animales, boisées, évoquant le cuir, NO LIMIT$ revendique de puissantes effluves de poivre noir, de cardamome et de flamboyantes notes aquatiques, sublimées par la richesse et la profondeur des bois sombres et du cuir, et enrichie par les arômes chaleureux de la vanille Bourbon et des notes ambrées.

Un tonique boisé oriental, qui bat au rythme de quatre accords olfactifs créés sur mesure.

UNE ÉNERGIE SURVOLTÉE

DES NOTES AQUATIQUES ÉCLATANTES – BERGAMOTE – GINGEMBRE

Aussi débridée qu'un shot, la fraîcheur métallique de la bergamote et du gingembre booste notre niveau d'énergie vers le firmament. Des notes aquatiques éclatantes en mettent plein la vue et attirent irrésistiblement, tout comme les voitures hors de prix de Philipp Plein.

L'ARGENT $$$$

POIVRE NOIR – CARDAMOME – CANNELLE – CLOU DE GIROFLE – ANIS ÉTOILÉ

Tel un tatouage liquide, l'odeur toxique des billets de banque tout juste imprimés vient vous mordre la peau. Un élixir aux fragrances sombres, encore plus épicé grâce à la présence de « l'or noir », plus connu sous le nom de poivre noir, intensifié par le clou de girofle, la cardamome, la noix de muscade et l'anis étoilé aux saveurs de réglisse. L'odeur de l'argent qui rend euphorique.

LE SEXE & LE POUVOIR ADDICTIF

CHOCOLAT NOIR – VANILLE NOIRE BOURBON – ENCENS – ACCORDS D'AMBRE NOIR

Une envie frénétique de plaisirs, culminant en un désir interdit de chocolat noir et de vanille Bourbon. Des tonalités sexy et mystérieuses d'un accord réalisé sur mesure entre l'ambre noir et les senteurs primitives de l'encens, déclenchant une symphonie de pure luxure.

LES MUSCLES

DES BOIS HIGH-TECH GRAVÉS AU LASER – BOIS DE CÈDRE – PATCHOULI – CUIR DE OUD

La réelle clé de voûte du parfum. Un mélange puissant de bois sombres high-tech gravés au laser, de patchouli et de bois de cèdre marque de son empreinte la force et le magnétisme illimités de Philipp Plein. Les contours sombres, terreux et boisés des notes du cuir de oud, aux teintes de bois spéciaux, font de cette remarquable fragrance un véritable tatouage olfactif.

LA CAMPAGNE

À L'ÉCRAN

Revenant au caractère de Philipp Plein et à sa vie NO LIMIT$, le film est réalisé par Luca Finotti. Audacieux, bruyant, extravagant et rock'n'roll, c'est une apologie de la vie hédoniste, sans limites et survoltée de Philipp Plein. La vie est une fête! Son seul mot d'ordre est NO LIMIT$! Vivez la vie NO LIMIT$ de Philipp Plein!

À L'AFFICHE

Comme dans les superproductions hollywoodiennes, Philipp Plein s'est transformé en star de film d'action, sous l'objectif du photographe mondialement connu John Balsom. Dans son portrait qui le présente tel un super héros de notre époque, Philipp Plein a juste conquis le monde avec son mode de vie et son eau de parfum NO LIMIT$. Une fragrance qui vous fait ressentir la montée d'adrénaline de Philipp Plein et son mode de vie effréné et furieusement sauvage. Un univers où l'argent est roi.

NO PLEIN NO GAME

Philipp Plein donnera accès à ce monde exclusif le 1er mars 2020. Son eau de parfum NO LIMIT$ sera exclusivement disponible dans certaines parfumeries sélectionnées dans le monde, ainsi que dans les magasins et sur le site en ligne PHILIPP PLEIN. Une passation de pouvoir inédite chargée sur une carte de crédit Black 50 ml NO LIMIT$ pour CHF 86* ou en version + de 90 ml pour CHF 112*.

*Prix de vente recommandé

