Nova comunidade em Metaverso para os entusiastas da espiritualidade.

EGRÉGORA está redefinindo a presença digital das comunidades espiritualistas e de como interagem virtualmente enquanto coletivos de interesse comum, buscando redefinir a presença online de seus membros e como isso pode ecoar no estilo de vida dentro da nova sociedade virtual nascente ampliando a conectividade com os avanços da nova economia descentralizada e os anseios emergentes de uma espiritualidade mais dignificante.

‍Lançada publicamente em 2019, a Comunidade EGRÉGORA reposiciona-se recompondo suas atividades anteriores nas comunidades Egrégora de Magia e da Revelação Cósmica, fruto dos esforços comuns no sentido de construir uma presença digital forte para seus afiliados oferecendo conteúdos de valor agregado em nível de capacitação, treinamento, atendimentos e demais práticas no mundo digital, somando agora Cursos, Palestras, Workshops, Cerimônias e muitos outros produtos de valor agregado também em Metaversos.

Amplamente reconhecida por seus conteúdos pioneiros no campo dos estudos da Revelação Cósmica e da MetaMagia, a EGRÉGORA sediou com sucesso as primeiras iniciativas estruturadas no mundo virtual de suas temáticas, reunindo mais de 10 mil entusiastas no Brasil e no mundo.

O objetivo agora é oferecer um ecossistema acolhedor para a comunidade de membros que permita criar, interagir, e ter experiências singulares na WEB 3.0, integrando seus próprios ativos digitais, estilo de vida e necessidades pessoais de forma transparente e realizadora no campo dos Metaversos. Seu ecossistema abrangente e diversificado permitirá que os membros exibam, usem e troquem seus ativos digitais com a própria comunidade e em outros ambientes virtuais. No momento todos os esforços estão sendo concentrados na implementação dessas funcionalidades para que a experiência dos membros seja totalmente transparente e traga resultados percebidos de alteração da realidade, inclusive no aspecto financeiro.

A proposta inicial agora se amplia no contexto das novas tecnologias emergentes da WEB 3.0 com conteúdos e práticas que adicionam experiências sensoriais únicas que incluem também mídias sociais, comércio eletrônico e cripto-ativos independente de plataformas.

"A oferta da EGRÉGORA adicionou uma nova dimensão às experiências sociais digitais permitindo que nossos membros interajam em mundos virtuais sofisticados compartilhando experiências em tempo real e permitindo o uso de ativos digitais entre as plataformas no formato de NFTs" – destaca Ari Barbosa, co-fundador da EGRÉGORA | Metaverso.

Até o final do trimestre a EGRÉGORA | Metaverso pretende encerrar suas rodadas de financiamento pré-seed obtendo o apoio necessário dos investidores iniciais que darão suporte para seu roadmap de implementação dividido em quatro fases distintas de oferta.

Seu portfólio de presença em Metaversos considera desde já a participação em players de peso como Meta (antigo Facebook), Microsoft, Epic Games, Roblox, OpenSea e demais estruturas tecnológicas dentro de seu ecossistema descentralizado. Esses atores apoiarão a presença da EGRÉGORA em sua missão de construir uma presença em Metaverso mais adaptável, ética, segura e transparente aos seus membros.

A proposta pretende implementar ainda a oferta de criptomoeda tokenizada específica para a comunidade, fornecendo estabilidade para seus cripto-ativos, NFTs e seus contratos inteligentes agregados em rede. O objetivo é levar o estilo de vida e a economia do Metaverso para a comunidade de forma tutelada, monitorada e independente das tecnologias limitantes que procuram se impor. O projeto é amparado por tecnologia Blockchain que fornecerá a interoperabilidade necessária aos membros nos Metaversos, independente de protocolos proprietários.

A COMMVERSE.SPACE será a implementadora da sua presença em Metaversos, oferecendo expertise, tecnologia, modelos de negócio e infraestrutura para as operações, aproveitando todo o potencial da Web 3.0, Realidade Virtual (VR), Realidade Aumentada (AR), Blockchain e Inteligência Artificial (IA) dentro de uma oferta integrada para lançamento de sua própria criptomoeda tokenizada e nativa na comunidade.

Esse novo sistema de incentivo comunitário visa oferecer estabilidade econômica à própria comunidade e seus membros para que possam se integrar de forma sustentável na economia descentralizada ofertada pelas novas tecnologias.

"A sustentabilidade da comunidade é um valor central do projeto e um token de criptomoeda fomenta a prosperidade coletiva, criando ciclos financeiros virtuosos tanto no mundo real como em Metaversos, gerando um grande impacto por meio do desenvolvimento comportamental" - comenta Rogério Freitas, também co-fundador da iniciativa.

As fases do projeto visam construir uma plataforma final em Metaverso com métodos éticos em sua essência com design centrado no ser humano pensando no impacto aos membros, bem como no seu estilo de vida e relação com os aspectos transcendentes da vida sempre de forma ecumênica e sustentável.

Sobre a EGRÉGORA | Metaverso.

Com presença em todo o mundo através de seus canais digitais, a EGRÉGORA | Metaverso busca liderar a inovação para os entusiastas da espiritualidade, agregando e congregando múltiplas linhas de pensamento dentro de plataformas cada vez mais virtuais.

Como maior denominação percebida para a prática efetiva de alteração da realidade baseada inicialmente nos princípios da Revelação Cósmica e MetaMagia, a organização desenvolve ambientes virtuais que satisfaçam os anseios emergentes de pacificação com a realidade de forma conveniente, virtual, segura e com potencial financeiro.

Sua proposta tem como foco oferecer ao público declarado "espiritualizado" toda conveniência sem qualquer esforço de seus membros no abandono de crenças, opiniões ou visão do que seja a espiritualidade. Seu ecossistema respeita os esforços de todas as iniciativas, oferecendo a infraestrutura necessária para que expoentes do pensamento universalista possam coexistir atendendo às novas demandas de virtualização das relações, agora também em Metaverso.

FONTE SIGNUM SERVIÇOS DE MARKETING - EIRELLI

