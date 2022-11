Nova Escola recebe Selo Igualdade Racial por políticas de inclusão

SÃO PAULO, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na última sexta-feira (18), a Associação Nova Escola recebeu, da Prefeitura de São Paulo, o Selo Igualdade Racial, que reconhece instituições e organizações privadas que implementam ações e políticas afirmativas, além de atender ao requisito mínimo estipulado, de 20% de pessoas negras, em seu quadro de funcionários. Instituída por lei, desde 2015, o selo é uma iniciativa realizada pela Secretaria Municipal de Diretos Humanos e Cidadania.

Elisa Lucas Rodrigues, Secretária Adjunta de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e Simone Reis, Gerente de Gente, Gestão & Diversidade da Nova Escola.

Durante a cerimônia, que aconteceu na II Expo Internacional da Consciência Negra, Simone Reis, Gerente de Gente, Gestão & Diversidade da Nova Escola foi a representante da organização. "O Selo Igualdade Racial chega para termos a certeza de que estamos indo pelo caminho certo! Trabalhamos para fortalecer a educação em todo o país e a pauta diversidade faz parte do nosso dia a dia, na prática", comemora Simone.

Sobre a Nova Escola

A Nova Escola é uma organização de impacto social, sem fins lucrativos, que tem como missão fortalecer educadores para transformar a Educação pública brasileira e possibilitar que os alunos desenvolvam o máximo de seu potencial. Referência absoluta no desenvolvimento de conteúdo para professores desde 1986, quando atuava no segmento de revista impressa, em 2015, com o apoio da Fundação Lemann, transformou-se em uma plataforma digital, com mais de 3,1 milhões de acessos mensais. Produz Reportagens, Cursos autoinstrucionais, Formações, Planos de Aula e Materiais Educacionais, gratuitos, para apoiar professores, coordenadores pedagógicos e diretores que atuam na Educação Básica das escolas públicas brasileiras. Saiba mais em www.novaescola.org.br.

FONTE Associação Nova Escola

